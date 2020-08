Sieć Sphinx z restauracją w Ostrołęce

Sieć restauracji Sphinx, należąca do Sfinks Polska, powiększyła się o lokal w Ostrołęce. Restauracja działa przy ul. Goworowskiej 37 i jest pierwszym lokalem pod szyldem Sphinx uruchomionym w tym mieście. Ostrołęcki Sphinx jest prowadzony przez franczyzobiorcę.

Autor: horecatrends.pl Data: 27 sierpnia 2020 14:22

Nowo otwarta restauracja ma powierzchnię około 200 mkw., a dodatkowo dysponuje sezonowym ogródkiem. Łącznie może zmieścić ponad 100 gości. Wnętrze jest urządzone w charakterystycznym wystroju sieci Sphinx – z kolorowymi lampami z tykw, orientalnymi dekoracjami, roślinnymi ozdobami optycznie oddzielającymi stoliki i zapewniającymi komfortową przestrzeń do spotkań. Elementem wyróżniającym lokal w Ostrołęce na tle innych restauracji Sphinx jest dekoracyjna ściana z zieleni. Nowo otwarta restauracja, jest dostosowana m.in. do potrzeb gości odwiedzających lokal z dziećmi – są krzesełka do karmienia, dzieci mogą wybrać dania z karty Kids Menu, a potrawy są podawane na dziecięcej zastawie. Jest też miejsce do przewijania niemowląt.

„To trzecia restauracja Sphinx uruchomiona w tym roku, z czego druga po odmrożeniu branży gastronomicznej. Powstała wśród osiedli mieszkaniowych, w dobrze dostępnym komunikacyjnie miejscu, naprzeciwko galerii handlowej. Mamy nadzieję, że szybko zdobędzie grono stałych klientów, zwłaszcza że we wszystkich restauracjach Sphinx w Polsce, a tym samym i w Ostrołęce, niedawno zostało wprowadzone nowe menu główne” – mówi Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki zarządzającej siecią Sphinx.

Ostrołęcka restauracja jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godz. 12-22, w piątki i soboty: 12-24, a w niedziele w godz. 11-22. Goście odwiedzający lokal mogą skorzystać z bogatej karty dań, która ma obecnie nową odsłonę. Menu Sphinx to, oprócz popularnej shoarmy, także steki, burgery i inne dania mięsne, ryby, sałatki oraz desery, jak również dania wegetariańskie. Główne kategorie dań zawierają też zestawy dla kilku osób, dzięki czemu klienci mogą dzielić się smakami. Wśród nowości najnowszej karty Sphinx znalazły się takie propozycje jak: steki master i ze szpinakiem, sałatka grecka i sałatka z falafelem, a także pstrąg z pieca czy sernik z truskawkami.