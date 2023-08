Sieci handlowe konkurują z gastronomią. "Stanowią część tego rynku"

Gastronomia ciągle od kilku lat ma pod górkę. Covid, wybuch wojny i wysoka inflacja - nie pomogły.

Zdaniem Szymona Mordasiewicza, Commercial Director GfK ConsumerPanel&Services, korzystanie z restauracji, zewnętrznych form gastronomii, zaczyna przybierać formę luksusu, na który pozwalamy sobie z ograniczoną swobodą.

Co ciekawe oferta sieci takich jak m.in. Żabka zaczyna być mocno konkurencyjna, głównie cenowo, dla tradycyjnej gastronomii. Czy ten kierunek może wesprzeć sektor gastro?

Gastronomia to nadal luksus dla Polaków

Ostatnie lata mocno odcisnęły się na kondycji kanału HoReCa. Najpierw Covid, a potem rosnące koszty prowadzenia przedsiębiorstwa zderzone z rosnącymi kosztami prowadzenia gospodarstwa domowego.

- Taki układ czynników może prowadzić tylko do problemów w gastronomii. Po pierwsze tysiące lokali zostało zamkniętych. W roku 2019 mieliśmy ponad 72 tysiące lokali gastronomicznych a w 2022 już 59 tysięcy. W te kilka lat rynek HoReCa, pod względem liczebności placówek, cofnął się do roku 2010, a pod względem obrotów, do roku 2015. Przez lata branża gastronomiczna bardzo skutecznie pracowała nad tym, żeby wyciągnąć nas z domów i zmienić nawyki w zakresie konsumpcji poza domem. GUS podaje że w roku 2012 udział wydatków na hotele i restauracje w portfelach gospodarstw domowych to było 2,8%, a w roku 2018 było to już 5% - nastąpiło niemal podwojenie w ciągu tylko 6 lat. A potem Covid i drożyzna cofnęły nas w 2021 r. do 4,1% - zapewnia Szymon Mordasiewicz, Commercial Director GfK ConsumerPanel&Services. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Konieczność liczenia się z wysokimi rachunkami praktycznie w każdym obszarze życia powoduje też, że w maju 2023 aż 44% gospodarstw domowych wymienia jedzenie poza domem na liście 5 obszarów, w których będzie najbardziej oszczędzać.

- O tym, że nie jest to jeszcze część naszego DNA, może świadczyć fakt, że w roku 2022 w takich krajach jak Hiszpania, Włochy czy Węgry nastąpiło odbicie się udziału wydatków na gastronomię i hotele a w Polsce nie. Korzystanie z restauracji, zewnętrznych form gastronomii, zaczyna zatem przybierać formę luksusu, na który pozwalamy sobie z ograniczoną swobodą. I choć w ciągu roku taki sam odsetek populacji skorzystał z usług gastronomii i było to 57% to średnio odwiedzali tylko 2,8 lokali a nie 4,2 jak rok wcześniej - przyznaje ekspert.

Żabka to część rynku HoReCa

Sieci handlowe obecne na polskim rynku, w tym np. Żabka, podbijają rynek swoimi hot dogami i gastronomiczną ofertą. Co ciekawe oferta gastro mobilnych Żabek, które stacjonują na masowych imprezach i festiwalach muzycznych w Polsce, jest niemal o połowę tańsza niż np. oferta food trucków. Czy format taki jak Żabka może odebrać klasycznej gastronomii konsumentów. Czy Żabka to konkurencja dla gastronomii?

- Żabka stanowi zdecydowanie część tego rynku, jest zawieszona między fast foodem czy barem a lokalami typu bistro znanymi choćby ze stacji benzynowych. Koncept sklepu convenience z rozbudowaną ofertą gastronomiczną to koncept doskonale znany w Azji, w szczególności w Korei Południowej czy Japonii gdzie oprócz zrobienia zakupów można przy stoliku zjeść zakupione dania – jeżeli tego wymagają to są podgrzewane przez pracownika sklepu. Żabka realizuje w ten sposób strategię placówki najbardziej wygodnej z możliwych, true convenience. Realizuje impulsowe potrzeby niemal w każdym obszarze konsumenta. Patrząc na to z boku mamy przecież produkty spożywcze i kosmetyczne, zdrapki, doładowania, prasę, odbiór paczek, funkcjonowanie w niedziele niehandlowe i zaspokojenie głodu z ofertą która już mocno wykracza poza hot doga a zaczęła rotować i zmieniać się w trybie niemal tygodniowym. Biorąc pod uwagę cenę jest to niesamowicie skuteczny sposób także na przywiązanie do siebie konsumenta dysponującym ograniczonym budżetem, dla którego takie menu jest absolutnie tym, czego potrzebuje - przyznaje Szymon Mordasiewicz.

Inne spojrzenie to oferta gastronomiczna dla tych którzy muszą oszczędzać – wystarczy spojrzeć gdzie ustawiają się największe kolejki po jedzenie w trakcie najbardziej turystycznie obleganych weekendów.

- Warto spojrzeć na to także w szerszym kontekście – uznając, że placówki Żabki konkurują np. z Orlen Bistro czy Wild Bean Cafe, to Żabka buduje ze swoimi 9000 placówkami kulturę konsumpcji na zewnątrz, która może kiedyś ewoluuje z hot doga w kierunku, pizzy, makaronu czy innej pozycji z menu lokalu, który już bistrem nie będzie. Z jednej strony Żabka jest zatem już realnym silnym konkurentem dla formatów gastronomicznych oferujących szybkie jedzenie a z drugiej buduje też nawyki, które w moim przekonaniu mogą przyczynić się do wzmocnienia w przyszłości rynku gastronomicznego. Kryzys kiedyś skończy i wrócimy do myślenia o wydatkach racjonalnie lub w kontekście przyjemności, a nie przede wszystkim oszczędnie - przyznaje ekspert GfK.