Sing Sing – nowy projekt Marcina Wachowicza

Sing Sing to nowy koncept w portfolio Marcina Wachowicza. Tym razem restaurator skierował swoje kroki w stronę kuchni azjatyckiej, łącząc ją z szeroko pojmowaną kulturą.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 06 lipca 2020 08:21

Sing Sing, oprócz wspomnianego przez Marcina Wachowicza, tworzą Lena Dula jako Creative & Marketing Director, Patryk Stal jako szef kuchni oraz Agnieszka Pałka jako General Manager. Za identyfikację wizualną lokalu odpowiada Mateusz Machalski. Lokal mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 18, po sąsiedzku z innym lokalem Wachowicza – Aioli.

– Sing Sing jest połączeniem rozrywki z jedzeniem, w pewien sposób miejscem teatralnym, bo zawsze będę powtarzać, że tworzymy wiele scen od kulinarnej, przez rozrywkową, po wystawienniczą. Chcemy być alternatywą dla głośnych klubów muzycznych. Sing Sing to przestrzeń dla ludzi, którzy chcą zjeść i dobrze się bawić. Nie mamy ograniczeń. W Singu może wydarzyć się wszystko – wyjaśnia Marcin Wachowicz.

– Rynek jest chłonny i dzisiaj w Polsce jest potrzeba wyjścia do restauracji nie tylko po to, aby zjeść, ale spędzenia czasu w różny sposób i chcemy dać takie możliwości ludziom. Cała nasza przestrzeń aktualnie kształtuje się i będzie dopasowana do konkretnych eventów. Będziemy m.in. organizować show, wernisaże, koncerty i warsztaty kulinarne z kuchni azjatyckiej – dodaje.

Kuchnia Sing Sing to przede wszystkim mix wpływów z różnych stron Azji. Jest aromatycznie i kolorowo.

– Jest to kuchnia eksperymentująca, łącząca najlepsze elementy i wyróżniki tradycyjnych smaków i oryginalnych receptur z europejską wrażliwością. Rdzeniem jest kuchnia tajska, ale czerpię m.in. z Japonii, Korei, Wietnamu. Wspomagają mnie w tym w kucharze z Nepalu i Tajlandii, którzy spędzili wielu czasu na podróżach po całej Azji. Mój know how i kreatywność spotykają się z ich wiedzą, pasją i umiejętnościami. Tak powstaje nasza autorska wizja kuchni azjatyckiej a la Sing Sing. Team musi być międzynarodowy. Stawiamy na dania z woka, szeroko rozpoznawalne przysmaki jak Mango Sticky Rice czy Pad Thai, dlatego, że są uwielbiane przez gości. Ale potrafimy też zaskoczyć. Budujemy dania od podstaw, szykując własne bazy, buliony, pasty curry – mówi Patryk Stal, szef kuchni Sing Sing.

– Sing Sing to koncept in progress na wielu poziomach, w ruchu, czerpiący garściami ze street foodu. Wszyscy wiemy, że na azjatyckiej ulicy powstają prawdziwe smakowe majstersztyki, jest atmosfera, serce, pasja. Do tego dochodzi azjatycka sezonowość - ona wyznacza nam rytm. Z tej mieszanki emocji, wiedzy, zaangażowania powstaje współczesna wersja tradycyjnej kuchni azjatyckiej, która łączy się z europejską. Nie chcę się zatrzymywać ani przesadnie kategoryzować naszych działań. Stawiamy na rozwój, na poszukiwania, będziemy się zmieniać. Docelowo - foodriot to nasza misja – dodaje.

Restauracja poza jedzeniem stawia na wszelkiego rodzaju formy rozrywki jak np. występy artystów, muzykę na żywo czy warsztaty kulinarne.

– Sing Sing w założeniu to miejsce hybrydowe, połączenie przestrzeni foodowej, drinkowej z działaniami kulturalno-artystycznymi, szeroko inspirowanymi Azją. To ona jest obiektem naszych fascynacji i to w różnych wymiarach. Stawiamy na budowanie unikalnych doświadczeń, wypracowanie własnego stylu działania na przecięciu muzyki, sztuki, wizualiów, performancu. Azja to kipiący tygiel. Nie sposób wymienić wszystkich fascynujących zjawisk i inspracji - yakuza, cyberpunk, tokijska Shibuya, Full Moon Party, muay thai, sumo, geisha girls, manga, kuriozalne połączenia, ekscentryczne wydarzenia, stylizacje, zmysłowa atmosfera azjatyckiego streetu, rozbłyski neonów, rozświetlone miliardami świateł metropolie… Z tego „tkamy” naszą opowieść – tłumaczy Lena Dula, Creative & Marketing Director Sing Sing.

– Pojawią się wernisaże, bliżej nieokreślone live acty, dużo muzyki na żywo, dj-e w nowych, nieoczywistych odsłonach. Mamy 3 sceny - foodriot skoncentrowaną na kuchni azjatyckiej, gdzie zjawiskowo buchają woki i jest żywy ogień, showbar - barową, gdzie łączymy elementy show barmańskiego z azjatyckim coctail barem oraz artystyczną - która dąży do kontrastowych i nieoczywistych zestawień. AZJA jest tu duszą, sercem i ciałem. Pracujemy zespołowo na przecięciu tych 3 sfer / scen, aby zbudować autorską jakość, wielozmysłowe, spójne doświadczenia. Sing Sing to nie restauracja, nie klub, nie bistro, nie bar - przestrzeń, pretekst, powidok. Nowa kategoria – dodaje.

Lokal jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godz 12.00-23.00. W piątki i w soboty od 12.00 do 1.00.