Śląsk: 33 postępowania i 10 kar za otwieranie lokali wbrew przepisom

Państwowa Inspekcja Sanitarna w woj. śląskim prowadzi obecnie 33 postępowania wobec przedsiębiorców, prowadzącym działalność gospodarczą wbrew obowiązującym przepisom - podał sanepid. Dotychczas na właścicieli nałożono 10 kar na łączną kwotę 160 tys. zł.

Autor: PAP Data: 24 lutego 2021 12:18

"W odpowiedzi na pytanie dotyczące postępowań administracyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną na terenie woj. śląskiego w stosunku do przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wbrew obowiązującym przepisom, informuje, że aktualnie prowadzone są 33 postępowania administracyjne. Dotychczas nałożono 10 kar administracyjnych na łączną kwotę 160 000 zł" - przekazała PAP rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Katowicach (WSSE) Beata Kempa.

Sanepid nałożył m.in. karę - w wysokości 30 tys. zł - na właściciela restauracji w Cieszynie, którą - pomimo obostrzeń związanych z COVID-19 - otworzył on w styczniu w trybie stacjonarnym. Przedsiębiorca w lokalnych mediach zadeklarował, że nie podda się karze.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Cieszynie Piotr Przewdzing poinformował w środę PAP, że tamtejszy sanepid od początku roku nałożył w sumie dwie kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności wbrew obowiązującym nakazom, zakazom i ograniczeniom. "Jedna kara pieniężna na kwotę 30 tys. złotych (przedsiębiorca prowadzący lokal w Cieszynie), druga na innego przedsiębiorcę na kwotę 10 tys. złotych. Ponadto wszczęto dwa kolejne postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych" - podał inspektor.

Żadnej kary pieniężnej nie nałożyła dotychczas Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, postępowania są w toku - poinformowali w środę PAP jej przedstawiciele. To w Rybniku działa lokal Face 2 Face, o którym zrobiło się głośno kilka tygodni temu, kiedy - po otwarciu go dla gości - kilkakrotnie interweniowała tam policja. Podczas jednej z interwencji doszło do przepychanek, policjanci użyli ręcznych miotaczy gazu, pałek i granatów hukowych. Padły też strzały ostrzegawcze z broni gładkolufowej.

Jak podawała kilka tygodni temu WSSE, w sprawie Face 2 Face toczą się trzy postępowania administracyjne. Pierwsze dotyczy utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolnych, drugie - sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a trzecie jest związane z łamaniem epidemiologicznych ograniczeń i zakazów.

Niezależnie od postępowań sanepidu śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, która przedstawiła właścicielowi klubu zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego.

Przedstawiciele Face 2 Face wielokrotnie zapewniali, że działają legalnie, powoływali się na orzeczenia sądów w podobnych sprawach. Sanepidowi i policji zarzucili bezprawne działania, a policjantom - prowokacyjne i agresywne zachowanie.