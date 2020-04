Śląska Prohibicja pracuje nad kompleksową strukturą e-commerce

Śląskie Kamienice S.A. poinformowały o zmianach w funkcjonowaniu restauracji Śląska Prohibicja. Restauracja uruchomi do końca kwietnia zamawianie dań wraz z dostawą oraz na wynos, a także będzie pracować nad kompleksową strukturą e-commerce.

Autor: horecatrends.pl Data: 16 kwietnia 2020 11:27

Spółka zależna Śląska Prohibicja S.A. w związku z czasowym zamknięciem restauracji Śląska Prohibicja spowodowanym sytuacją epidemiczną wynikającą z pandemii koronawirusa COVID-19 podjęła decyzję o uruchomieniu do dnia 30.04.2020 r. projektu „Nikisz z pieca”. Umożliwi on zamawianie w restauracji wraz z dostawą oraz na wynos, a jego realizacja jest zgodna z długoterminową strategią rozwoju spółki.

Oprócz tego Śląska Prohibicja S.A. wprowadzi do swojego sklepu internetowego nową markę produktów - „Delikatesy Prohibicji”. Będzie ona złożona z autorskich przetworów, dań oraz produktów garmażeryjnych z dostawą do domu lub na wynos. Oferowane będą produkty własnej produkcji, produkty „bio” oraz ekologiczne, a także dania z dotychczasowego menu dostosowane do wymogów dostaw na wynos.

„Podjęliśmy decyzję o dostosowaniu się do nowych warunków jednocześnie wykorzystując możliwości produkcyjne naszej restauracji. Paczki wielkanocne sprzedaliśmy za ponad 200 tys. zł. To dla nas sygnał, że dania i wyroby kuchni Śląskiej Prohibicji cieszą się powodzeniem na śląskim rynku. Oba nowe projekty przyniosą istotny przychód dla Spółki, której normalne funkcjonowanie jest odgórnie wstrzymane.” - wyjaśnia dr Ofka Piechniczek, Prezes Zarządu Spółki Śląskie Kamienice S.A.

W celu wdrożenia i obsługi nowych projektów Śląska Prohibicja S.A. pracuje nad kompleksową strukturą e-commerce obejmująca także logistykę dostaw przy współpracy z podmiotami zajmującymi się outsourcingiem tego typu usługi. Dodatkowo, planowana jest też ekspansja sklepu internetowego prowadzonego przez Śląską Prohibicję na nowe platformy m.in. amazon, ebay, arena.pl, allegro w celu wzrostu dostępności usług oferowanych przez restaurację wśród większego grona potencjalnych odbiorców.

Śląskie Kamienice S.A. otrzymała także informację o podjęciu przez właściwe instytucje decyzji o pozytywnym rozpoznaniu wniosków złożonych przez jej spółkę zależną - SP Produkcja Sp. z o.o. o zawieszeniu płatności rat kapitałowych kredytów oraz rat kapitałowych z tytułu leasingów, udzielonych Spółce zależnej. W związku z tym zawieszeniu uległa konieczność płatności przez SP Produkcja Sp. z o.o. rat kapitałowych z tytułu udzielonych kredytów, a także zawartych umów leasingu na okres 6 miesięcy, jednakże spółka zależna bez zmian jest zobowiązana do regulowania części odsetkowej rat z tytułu tych zobowiązań, która stanowi ok. 10% dotychczasowego zobowiązania.

„Prolongata opłat leasingowych i rat daje Spółce czas na dostosowanie się do nowych realiów sprzedaży i możliwość mniej bolesnego przejścia tego trudnego dla gastronomii okresu.” - podkreśla Prezes Piechniczek.

Śląskie Kamienice S.A. zakończyły 2019 r. zyskiem netto w wysokości ponad 2,1 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 22,8 mln zł. Wartość aktywów Spółki na koniec 2019 r. ukształtowała się na poziomie blisko 89,8 mln zł.

Na początku marca br. Emitent przedstawił nową strategię rozwoju na lata 2020-2022, zgodnie z którą zamierza rozpocząć realizację inwestycji w nieruchomości w ramach nowych lokalizacji poza obszarem Górnego Śląska, wykorzystując przy tym dotychczasowy model biznesowy, doświadczenie i know-how. Spółka planuje utworzyć spółkę celową - Łódzkie Kamienice, która będzie w 100% zależna od niego i będzie prowadziła działalność na obszarze województwa łódzkiego. Śląskie Kamienice S.A. chcą też rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o działalność deweloperską, obejmującą wykonanie jednego lub większej liczby przedsięwzięć deweloperskich o przeznaczeniu zarówno mieszkalnym, jak i użytkowym. Spółka będzie dążyła również do wzmocnienia portfela nieruchomości poprzez zakup w kolejnych dwóch latach 10 kolejnych kamienic w ramach realizowanej podstawowej działalności.

Śląskie Kamienice S.A. zgodnie z opublikowaną strategią rozwoju na lata 2020-2022 planują podjęcie działań mających na celu spełnienie przez Spółkę warunków niezbędnych do przeniesienia jej notowań na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.