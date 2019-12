Śląska Prohibicja szuka inwestorów. Chce pozyskać 4 mln zł na nowy projekt

View this post on Instagram

To pierwsze takie wydarzenie na Górnym Śląsku! Image Ruszyła emisja akcji restauracji Śląska Prohibicja na Nikiszowcu! 2 lata na rynku, ponad 200 000 zadowolonych gości, wiele uśmiechów i wspólnych chwil Image Zarabiamy, odnawiamy, ulepszamy przestrzeń! Teraz możesz stać się częścią tego wspaniałego miejsca! Image Dołącz do nas i zostań współwłaścicielem restauracji. Jak to zrobić? To kilka prostych kroków: - wejdź na stronę: www.nowesercemiasta.pl - kliknij przycisk „Zainwestuj” - wybierz ilość akcji i uzupełnij dane - dokonaj płatności i gotowe! Możesz już świętować! Właśnie stałeś się częścią Śląskiej Prohibicji! Co to znaczy stać się akcjonariuszem Śląskiej Prohibicji? Wyobraź sobie, że restauracja to wielki tort, z którego kawałek, a dokładnie 25,92% chcemy rozdzielić pomiędzy osoby, które nam zaufają. W zależności, ile akcji dana osoba wykupi taki procent kapitału zakładowego spółki zostanie mu przydzielony. Zachęcamy do rejestracji i zapoznania się z 8 pakietami korzyści, które przygotowaliśmy dla naszych inwestorów. Im wyższy pakiet tym więcej korzyści zyskujesz. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i promocyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. #śląskaprohibicja #restauracja #nikiszowiec #katowice #kato #nikisz #restaurant #wyjątkowyprojekt #zostańczęściąnaszejhistorii #nowesercemiasta #emisja #odnawiamy #ulepszamy #idzienowe