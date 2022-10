Smash burger coraz popularniejszy. Czym różni się od klasycznego burgera?

- W Polsce smash burgery zyskują coraz większą popularność i coraz więcej burgerowni decyduje się na to, żeby w menu zamieścić obok klasycznych, znanych nam burgerów zamieścić kilka smash burgerów - mówi Michał Droździok, właściciel Lava Burger w Katowicach i Tychach

Horecatrends: Czy smash burgery są w Polsce popularne?

Michał Droździok: W Stanach Zjednoczonych smash burgery są szeroko znane. Tam trudno trafić na burgerownię, która spyta o stopień wysmażenia. Mocno wysmażone burgery są na porządku dziennym. W Polsce smash burgery zyskują coraz większą popularność i coraz więcej burgerowni decyduje się na to, żeby w menu zamieścić obok klasycznych, znanych nam burgerów - w przypadku których możemy sobie zażyczyć wybrany stopień wysmażenia - zamieścić kilka smash burgerów. Niemniej w naszym kraju przewaga jest po stronie klasycznych burgerów.

Czy do smażenia smash burgerów używa się innego sprzętu niż do klasycznych? Z jakiego mięsa się je robi?

Najistotniejszą różnicą między klasycznymi burgerami a smash burgerami jest technika ich przyrządzenia. Smash burgery robimy kładąc na bardzo rozgrzanej płycie grilla kulkę mięsa, a potem dociskając ją, by była bardzo płaska. To rozgniecenie to właśnie smash. Tak przyrządzane mięso jest z definicji bardzo mocno wysmażone - nie ma tutaj możliwości wyboru stopnia wysmażenia, ale dzięki temu rozpłaszczeniu i bardzo wysokiej temperaturze mięso od spodu zyskuje fajną, chrupiącą skorupkę, którą nazywana jest crustem. Ono się momentalnie zamyka i mimo tego mocnego wysmażenia - pozostaje w środku bardzo soczyste.

Michał Droździok Lava Burger.

W klasycznym burgerze, w którym mamy grubszy kawałek mięsa, potrzebujemy dłuższego smażenia na obu stronach. Przy bardzo wysokiej temperaturze, jaką stosujemy przy smash burgerze zwykły burger mógłby się po prostu spalić, bo potrzebuje niższej temperatury, żeby zdążył usmażyć się w środku. Natomiast smash burger musi mieć tę wysoką temperaturę i to jest naprawdę szybkie smażenie, po półtorej, dwie minuty maksymalnie na stronę i gotowe. Jeśli chodzi o mięso, używamy karku wołowego. Nasz smash burger składa się w 80 proc. z mięsa i w 20 proc. z tłuszczu - tłuszcz jest ważny, gdyż jest nośnikiem smaku.

Czy Polacy wiedzą, czym wyróżnia się smash burger, czy wymaga to tłumaczenia, edukowania?

Wszędzie umieszczamy informację, że serwujemy smash burgery i czym one są. Część klientów dziwi, dlaczego nie pytaliśmy o stopień wysmażenia. W Lava Burger w Tychach, który jest nowym lokalem i mamy tylko smash burgery - przykładamy szczególną uwagę do informowania. W katowickim Lava Burger, gdzie mamy w menu dwa smash burgery goście raczej znają je i gdy mówię, że to będzie mocno wysmażony burger, odpowiadają: tak, wiemy. Sam pierwszy raz próbowałem smash burgera w burgerowni Burgi w Katowicach. Uwielbiałem też oglądać filmiki z lokali w Stanach Zjednoczonych, gdzie w lokalach mają potężne blachy do smashowania i smażą po 10-20 burgerów na raz.

Smash burger w Lava Burger Tychy.

W Lava Burger serwujecie też burgera z kurczakiem - czy to kotlet z kurczaka, taki chicken burger?

Nie, nie jest to żaden kotlet z mielonym mięsem kurczaka, a trybowane udko, które moczymy w solance i panierujemy, a potem smażymy w deep fry. To jest kurczak w stylu KFC - w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Np. Spicy Chicken podajemy z serem mimolette, piklowaną cebulą, pomidorem oraz Jalapeno May i Chipotle Mayo. Natomiast wege burger, którego mamy w menu zrobiony jest z białka grochu, fasoli i pszenicy - jest naprawdę udaną imitacją mięsa. Jestem typowym mięsożercą, ale lubię zjeść coś wegańskiego albo wegetariańskiego. Jeśli mam zjeść zamiennik mięsa, to poszukuję czegoś, co da mi teksturę i smak mięsa - i ten kotlet taki jest.

Dziękujemy za rozmowę.