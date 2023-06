Śniadania znowu na topie. Czy powstanie kolejne "Baken" w Warszawie? (WIDEO)

Stworzyłeś jedną z najpopularniejszych obecnie „śniadaniowni” w stolicy. Jakie to uczucie?

„Baken” tworzę razem z moją przełożoną Olą, która jest także właścicielką między innymi „Bułkę przez bibułkę” i „Polly pizza”. Jest to super uczucie. Aktualnie cały czas są do nas kolejki. To jest już 7 miesiąc od otwarcia, a kolejka nie maleje. Cały czas nas odwiedzają ludzie i to napawa optymizmem. Jest to bardzo miłe, że tyle osób chce cały czas u nas jeść, dużo osób do nas wraca i dużo jest nowych osób, które potem znowu wracają i to jest niesamowite.

W czym tkwi Wasz sukces?

Moim zdaniem sukces tkwi w prostocie, którą w „Baken” zastosowaliśmy. Kupujemy dobry produkt, który jest często ekologiczny, certyfikowany, dobrej jakości od wspaniałych ludzi, od mikro rolników, od mikro wytwórców. Te produkty ubieramy w takie proste, nieskomplikowane dania, co powoduje, że ludzie chcą do nas wracać, bo my nie wymyślamy jakichś nowych historii, po prostu podajemy im coś prostego, tak jak dzisiaj zresztą na degustacji, gdzie podaliśmy po prostu kanapkę z masłem i serem.

Moda na śniadania trwa

Jak oceniasz rynek śniadań w Polsce?

Wydaje mi się, że w Krakowie ten rynek śniadaniowy był taki faktycznie bujny, a w Warszawie powoli to sobie nabierało tempa. Pandemia faktycznie to zatrzymała, natomiast zauważyłem, że teraz w Warszawie od tych 6-7 miesięcy właśnie razem z nami dużo osób chce robić śniadania i tych lokali faktycznie z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Zauważyłem, że w ciągu ostatnich 4 miesięcy otworzyło się w Warszawie 5 nowych miejsc, które skupiają się głównie na śniadaniach.

Czy możemy spodziewać się kolejnego lokalu pod szyldem „Baken”?

Na razie koncentruję się na „Bakenie”, ale to nie znaczy, że inny lokal nie powstanie. Pewnie powstanie druga większa przestrzeń, która spowoduje, że więcej osób będzie mogło u nas jeść, ale o tym dowiecie się wkrótce.

Dziękuję za rozmowę.