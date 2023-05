Jaka jest historia firmy Sodexo?

Jakie znaczenie w strategii firmy Sodexo ma sektor HoReCa.

O obecności roślinnych pozycji w menu Sodexo - mówi nam Jan Szewczyk, head of marketing.

Sodexo zatrudnia 422 000 pracowników, zapewnia usługi żywieniowe, kompleksową obsługę nieruchomości i usługi motywacyjne dla 100 milionów konsumentów dziennie w 53 krajach.

Sodexo: znaczenie HoReCa dla firmy

- HoReCa to strategiczny sektor dla spółki zarówno lokalnie jak i globalnie. Sodexo powstało w latach 60-tych jako restauracja pracownicza we Francja i jest to głęboko wdrukowane w DNA w firmy. Ambicją grupy jest aby restauracje dla pracowników i sektor HoReCa stanowiły 2/3 biznesu. W Polsce obecnie ten segment stanowi 1/4 naszej oferty ale bardzo intensywnie rozwijamy się w tej kategorii i chcemy rosnąć - mówi Jan Szewczyk, head of marketing Sodexo.

Sodexo: lista wyzwa

Nie jest tajemnicą, że ostatnie lata mocno doświadczyły przedsiębiorców, w tym równ z sektora HoReCa.

- Szczęśliwie Sodexo nie odczuło bardzo boleśnie konsekwencji wynikających z pandemii, wybuchu wojny czy czynników kosztowych - być może dlatego, że nasze portfolio uległo restrukturyzacji przed pandemią. A być może profil naszych restauracji uchronił nas przed kryzysem. Ważnym czynnikiem, który zaprzątał naszą głowę była inflacja, indeksacja cen była konieczna, nie było to łatwe - wylicza ekspert Sodexo.

Obecnie Sodexo obsługuje ponad 8 tys. konsumentów w 40 restauracjach, zlokalizowanych głównie w firmach produkcyjnych, dużych campusach technologicznych i biurach rozsianych po całej Polsce. W najbliższych latach Sodexo chce dynamicznie rozwijać i otwierać kolejne lokale.

Sodexo celuje w roślinne menu

Roślinne menu to już must have dla sektora HoReCa. Jak Sodexo podchodzi do kwestii roślinnych dań?

- Naszą ambicją jest, aby do 2025 r. oferować w 100 proc. naszych lokali opcje roślinne. Poza tym chcemy aby 1/3 dań w każdej restauracji stanowiły dania roślinne, a 2/3 produktów używanych w tworzeniu naszych dań stanowiły produkty pochodzenia roślinnego - zapewnia Jan Szewczyk.

Sodexo - historia firmy

Firma Sodexo została założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre'a Bellona jako małe przedsiębiorstwo.

Skonsolidowane przychody Sodexo wyniosły 21,1 mld euro w roku finansowym 2022. Sodexo wchodzi w skład indeksów CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good oraz DJSI.

Sodexo jest drugim na świecie prywatnym pracodawcą z siedzibą we Francji, działającym w 53 krajach, zatrudniającym 422 000 pracowników obsługujących codziennie 100 milionów konsumentów.