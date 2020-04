Sodexo: pandemia wymusiła na nas modyfikację kształtu naszej oferty

Aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa (COVID-19) odcisnęła piętno na branży gastronomicznej. Dla firmy Sodexo, która od ponad 25 lat świadczy usługi żywieniowe w Polsce, to wydarzenie bezprecedensowe. Jak w obliczu takich zmiennych utrzymać ciągłość biznesu, zarządzając 55 restauracjami pracowniczymi i świadcząc usługi cateringowe klasy premium? Tak, jak i wcześniej – w „normalnych” warunkach – tak i teraz monitorujemy rynkową sytuację, projektując rozwiązania adresujące potrzeby naszych klientów i konsumentów - informuje Sodexo.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 20 kwietnia 2020 16:26

- Prowadzimy restauracje pracownicze w biurowcach, fabrykach i innych nieruchomościach naszych klientów. Od początku epidemii koronawirusa, w ścisłym dialogu i porozumieniu z nimi, opracowywaliśmy plan działania naszych lokali. Niezwłocznie proaktywnie wdrożyliśmy rygorystyczne normy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także bezpieczeństwa żywności. Część z lokali tymczasowo zamknęliśmy bądź zawęziliśmy wymiar ich funkcjonowania - informuje Sodexo.

Sodexo do tej pory nie świadczyło usługi cateringu z dowozem do domu. - Polegaliśmy na wypracowanym przez lata modelu biznesowym zakładającą świadczenie usług żywieniowych on-site. Dynamika sytuacji związanej z COVID-19 wywarła presję zmodyfikowania kształtu oferty. Dzięki pracy całego zespołu Sodexo Polska w kilka dni byliśmy gotowi do realizacji cateringu z dowozem - informuje Sodexo.

- Otworzyliśmy się na nowe kierunki rozwoju naszych usług cateringowych. Tuż po świętach uruchomiliśmy nowe usługi dla naszych klientów. Za pośrednictwem dedykowanej platformy online mogą oni zamawiać zarówno catering, jak i skorzystać ze sklepiku i nabyć artykuły spożywcze pierwszej potrzeby. W Warszawie dodatkowo Sodexo Prestige proponuje spędzić majówkowy weekend, jak i każdy kolejny, pod znakiem najlepszego smaku. Oferta dań premium od naszych Szefów Kuchni będzie wzbogacona o dania w formacie „Ready To Cook”. Będą to zestawy, dzięki którym domowy obiad stanie się okazją do wspólnej rodzinnej zabawy w gotowanie – np. przygotowywanie pizzy - informuje firma.