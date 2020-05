SPHINX wprowadza dodatkowe procedury bezpieczeństwa przed otwarciem lokali

View this post on Instagram

Wegański lokal w Amsterdamie zaprosi gości do... szklarni Cały świat gastronomiczny powoli szykuje się do powrotu do normlaności a tym samym pojawiają się kolejne pomysły na wychodzenie z pandemii w branży. Restauracja wegańska Mediamatic ETEN z Amsterdamu jeszcze w maju zaprosi gości do specjalnych szklarni.