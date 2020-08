Sphinx z nowym menu głównym „Jesz jak chcesz!”

W restauracjach Sphinx pojawiło się nowe menu główne, a jego motyw przewodni brzmi „Jesz jak chcesz!”.

- W haśle „Jesz jak chcesz!” zawiera się istota zmian w menu – to goście decydują, co i jak jeść, jak komponować dania, bo to oni wiedzą najlepiej, co i w jakim zestawieniu najbardziej im smakuje. My podpowiadamy, ale nie narzucamy. Ktoś woli dania solidne, czy bardziej fit, a ktoś szuka opcji wege – każda z tych osób znajdzie coś dla siebie. Przy niektórych daniach klienci dostają nawet wybór co do sposobu jedzenia – zawsze podajemy sztućce, ale dania oznaczone „łapką” można też jeść rękami. To dotyczy zwłaszcza zestawów sharingowych. Dzielenie się smakami w gronie rodziny lub przyjaciół staje się coraz bardziej popularne i obserwujemy to także w naszych restauracjach, dlatego w głównych kategoriach nowego menu są zestawy dla kilku osób – opowiada Dorota Cacek, wiceprezes Sfinks Polska, spółki do której należą restauracje Sphinx.