Starbucks, McDonald's, KFC najcenniejszymi marki restauracji

COVID-19 miał poważny wpływ na branżę restauracyjną na całym świecie - ponad połowa marek w tegorocznym rankingu Brand Finance Restaurants 25 2021 odnotowała spadek wartości, a łączna wartość 25 najbardziej wartościowych marek restauracyjnych na świecie spadła ze 162,1 mld USD w 2020 r. do 153,9 mld USD w 2021 r.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 16 marca 2021 12:05

Wiele rządów zareagowało na wybuch pandemii, zamykając lub poważnie ograniczając działalność branży restauracyjnej, co oznacza, że ​​wiele marek musiało przejść całkowitą zmianę praktyk operacyjnych, ponownie koncentrując się na usługach drive-thru, mobilnych zamówieniach i dostawach.

Sektor restauracyjny wykazał niezwykłą zdolność adaptacji w obliczu nieprzewidzianych i trudnych okoliczności wywołanych przez COVID-19. Wysiłki mające na celu skupienie się na jedzeniu w domu i inwestycje w obecność cyfrową uratowały wiele największych marek przed znacznie bardziej tragicznymi konsekwencjami. Tempo dystrybucji szczepionek - szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii - oznacza, że ​​sektor restauracyjny ma jeszcze nadzieję, że wielu klientów chętnie powróci do spotkań towarzyskich i wspólnych posiłków.

Starbucks liderem

Starbucks zachował tytuł najbardziej wartościowej marki restauracji piąty rok z rzędu, mimo spadku wartości do 38,4 mld dol. Sieć - która ma ponad 30 000 sklepów na całym świecie, z których około połowa znajduje się w USA - wykorzystała pandemię, aby jeszcze bardziej odróżnić się od konkurencji i skupiła się na szybkości i wygodzie obsługi. Obejmuje to przyspieszenie budowy sklepów typu „drive-thru”, ponowne skupienie się na programie lojalnościowym oraz dalszą integrację technologii cyfrowych w całej firmie.

Amerykańskie marki najcenniejsze

Amerykańskie sieci fast food zdominowały ranking Brand Finance Restaurants 25 2021, zajmując pierwsze osiem miejsc i 20 z łącznej liczby 25. W sumie amerykańskie marki stanowią 92% całkowitej wartości marek w rankingu.

Ta dominacja potwierdza status USA jako światowego lidera w branży fast-food. Jest to godne uwagi w czasie, gdy marketing i regulacje związane ze zdrowiem są coraz częściej dyskutowane i podejmowane, szczególnie w Europie Zachodniej. Utrzymująca się dominacja tych marek świadczy o odporności i ciągłej atrakcyjności tanich, dobrze znanych i często niezdrowych marek żywności.

Poza skalą i wpływem amerykańskich marek restauracyjnych, reakcja rządów stanowych w USA była znacznie mniej dotkliwa niż w większości innych krajów, z ograniczeniami głównie zakazującymi spożywania posiłków w pomieszczeniach, a nie całkowicie w restauracjach, co oznacza, że ​​marki te mogą chronić się od skutków pandemii z większym powodzeniem.

Jack in the Box na fali

Najszybciej rozwijającą się marką w rankingu jest Jack in the Box , po imponujący wzrost wartości marki 84% do 1,7 mld USD, jednocześnie skacząc 7 punktów do 16. miesjca. Marka kalifornijska wyróżniała się skutecznymi kampaniami marketingowymi w mediach społecznościowych podczas całej pandemii - od zachęcania klientów do pozostania w domu za pomocą tagu #StayInTheBox, po organizowanie wirtualnego balu maturalnego dla uczniów szkół średnich.

Marka nadal oferowała pełne menu i pozostała otwarta 24 godziny w czasie kryzysu i skorzystała ze swoich istniejących wzorców gastronomicznych, w których 90% sprzedaży sprzed pandemii stanowiły dania na wynos.

Papa John's nowicjuszem