Stołeczny Basen Piwny działa na całego. Internauci krytykują!

- Z okazji nadejścia trzeciej fali, oraz w oczekiwaniu na kolejne - warszawski Basen Piwny ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do codziennego udziału w programie artystycznym „Surferzy trzeciej fali”. Uspokajamy, że ciała z dni poprzednich są regularnie usuwane - informuje na Facebooku PiwPaw Parkingowa. Chociaż za imprezami, wychodzeniem z domu i normalnym życiem wytęsknieni są już chyba wszyscy, to huczne w melanże w Basenie Piwnym zostały uznane przez część internautów za mocną przesadę - informuje innpoland.pl.

Autor: innpoland.pl Data: 03 marca 2021 16:44

Właściciele lokalu informują na Facebooku: “ten Basen odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest Basen na skalę naszych możliwości. My tym Basenem otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! Dodatkowo, nikt, ale to NIKT, nie przekona nas, że białe jest białe, a czarne jest czarne. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest całkowicie prywatna inicjatywa”.

#otwieraMY pic.twitter.com/UCcBnMvgHj — #OtwieraMY (@otwieramy) February 27, 2021

"Mocni kandydaci do nagrody Darwina", "Takie osoby jasno pokazują, że nie dorośliśmy do tego aby otworzyć restaurację bo każda gastronomia idzie w stronę alkoholu i nieodpowiedzialności. Nieważne że restauracje naprawdę dużo wysiłku włożyły aby było bezpiecznie" - piszą na Twitterze i Facebooku zdenerwowani internauci.