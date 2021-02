Stołeczny PiwPaw przekształcił się w Basen Piwny

Stołeczny lokal PiwPaw należy do grona tych, które działają się mimo obostrzeń. Po licznych kontrolach sanepidu i policji pub postanowił najpierw stać się muzeum a teraz to Basen Piwny.

Autor: www.horecatrends.pl/ Facebook Data: 15 lutego 2021 15:15

- Wszyscy wiedzą po co jest ten Basen, i dlatego mało kto się o to nas pyta. Ale tym co udają głupich oraz gościom z zagranicy należy się parę słów wyjaśnienia. Otóż ten Basen odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest Basen na skalę naszych możliwości. My tym Basenem otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! Dodatkowo, nikt, ale to NIKT, nie przekona nas, że białe jest białe, a czarne jest czarne - inormuje na Facbooku PiwPaw.

