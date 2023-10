Strasznie dobre piwo. Śląski browar ma prezent dla fanów Halloween

Halloween na sklepowych półkach

Druga połowa października to już od wielu lat czas uśmiechniętych dyń, duchów i potworów wszelkiej maści oraz maratonów filmowych z opowieściami grozy w roli głównej. Na fali popularności Halloween na sklepowych półkach pojawiają się także artykuły spożywcze nawiązujące do tego popularnego w popkulturze święta. Na przykład piwa z etykietami w mrocznym klimacie, do warzenia których wykorzystano dynię.

Oryginalne piwo dla fanów mrocznych klimatów

Jednym z nich jest napój chmielowy o nazwie Zombie, które już w najbliższy poniedziałek będzie dostępne w marketach sieci Aldi. To wyjątkowe piwo dla fanów horrorów powstało w świętochłowickim browarze rzemieślniczym ReCraft. Premierowe dzieło śląskich piwowarów zostało stworzone w stylu Polish dark, a oryginalny, halloweenowy smak zapewnia mu dodane w trakcie warzenia dyniowe puree. Amatorzy nietuzinkowych trunków, którzy sięgną po puszkę Zombie, będą mogli w nim także wyczuć aromat cytrusów, brzoskwini i gruszki. Te lekkie, owocowe nuty zostały wprowadzone do piwa dzięki użyciu chmielu pod nazwą Rody Hodowlane – Zombie, z farmy Polish Hops na Lubelszczyźnie.

To ciemne piwo górnej fermentacji. Na końcowym etapie tego procesu do zbiornika z piwem za pomocą specjalnego systemu pomp dodana została pulpa dyniowa. Ale w przypadku tego piwa, przygotowanego specjalnie z okazji Halloween, za charakter napoju odpowiada chmiel Zombie, dzięki któremu udało się uzyskać fajny smakowy dysonans. Choć zazwyczaj ciemne piwo kojarzy się z ciężkim, palonym trunkiem, nasze dyniowe jest lekkie i rześkie. Ma podobny woltaż (procentowa zawartość alkoholu) jak nasze jasne piwa – zapewnia Adam Jakubowski, manager browaru Recraft ze Świętochłowic.

Niewielka część dyniowego Zombie trafi także do pubów, które oferują swoim gościom piwa kraftowe.

Najnowszy produkt browaru ReCraft ma 5,2 % alkoholu, zawiera 13° ekstraktu, a goryczka (IBU) kształtuje się na poziomie 40 (w skali od 0 do 100).

