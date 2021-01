Street Food Polska: Akcja #OtwieraMY nie dziwi

– W jakich nastrojach i w jakiej kondycji jest branża gastro? Fatalnej. Większość nie łapie się na żadne tarcze i wsparcia, a musi cały czas płacić czynsz, pensje, koncesje itp. Dlatego nie dziwi mnie akcja #otwieraMY, bo ludzie są w desperacji. Z jednej strony grozi im bankructwo, z drugiej (nielegalne w zasadzie) sankcje za otwarcie – mówi serwisowi horecatrends.pl Michał Skoczek, autor bloga Street Food Polska.

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 21 stycznia 2021 08:51

Coraz więcej osób buntuje się przeciw zakazom i decyduje się otwierać swoje lokale gastronomiczne. Oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym.

– Sam byłem dzisiaj w takim lokalu – przed wejściem na salę dezynfekcja rąk, po wejściu zmierzenie temperatury, stoliki rozstawione co kilka metrów, dezynfekowane, obsługa w maseczkach i rękawiczkach – przytacza Michał Skoczek.

– Nikt w branży nie rozumie absurdalnych zakazów wprowadzonych przez władze. Gastro przecież bardzo odpowiedzialnie podeszło do wprowadzonych obostrzeń – dezynfekcja, odległości, limity itp. Dlatego wspierajmy gastronomię, ile możemy, żeby na wiosnę, nie okazało się, że nie ma gdzie iść na kawę, lunch czy posiadówkę z przyjaciółmi – apeluje.

Decyzja o otwarciu pomimo zakazów nie jest jednak prosta. Skoczek przytacza, że znajomy gastronom powiedział mu wprost: "nie otwieram, bo boję się, że każą mi zwracać to, co dostałem wiosną, a ja już sprzedałem samochód, żeby móc płacić ludziom pensje, czynsz i mieć środki na zakup towaru. Ale gdybym nie pracował dodatkowo na etacie, zamknąłbym lokal już w wakacje".

– Inny znajomy mówił mi tak: zamknąłbym i wyjechał stąd do jakiegoś normalnego kraju, ale mam zatrudnionych od lat ludzi, którzy utrzymują rodziny, spłacają kredyty. Mam ich tak zostawić? Po tylu latach wspólnej pracy jesteśmy już niemal jak rodzina. Czy się otworzę? Pewnie tak. Nie załapałem się na nowe tarcze, nie przysługuje mi zwolnienie z ZUS. Koszty rosną, a pomocy znikąd nie widać. Mając do wyboru stratę budowanego przez lata biznesu i wysłanie ludzi na bruk albo walkę w sądach, wybiorę to drugie – cytuje kolejny głos z branży.

Dodaje, że dziś mamy do czynienia z błędnym kołem – lokale się nie otwierają, bo nie ma ludzi „na mieście". Ludzi nie ma, ponieważ nie mają gdzie iść.