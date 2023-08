Subway - jak zostać franczyzobiorcą znanej sieci. Jaki to jest koszt?

W całej Polsce działa 168 restauracji Subway. Na całym świecie istnieje ponad 36 000 lokali z tym logo.

Wszystkie lokale Subway są restauracjami obsługiwanymi przez franczyzobiorców.

Jakie kryteria trzeba spełnić, żeby zostać franczyzobiorcą i jaki to jest koszt?

Jak zostać franczyzobiorcą Subway? Jakie kryteria trzeba spełnić?

Rozwój Subway rozpoczął się od indywidualnych franczyzobiorców.

W minionym czasie nawiązaliśmy również współpracę z kilkoma znaczącymi korporacjami. Dlatego obecnie poszukujemy przedsiębiorców, którzy chcieliby zostać franczyzobiorcami multi-unit, czyli właścicielami prowadzącymi więcej niż jedną restaurację. Obecnie marka skupia się także na franczyzobiorcach korporacyjnych, z którymi wcześniej współpracowała czasami i tylko na stacjach benzynowych. Najlepszym sposobem na rozpoczęcie procesu franczyzy jest skontaktowanie się z nami i rozpoczęcie dyskusji na temat możliwości biznesowych - mówi nam Martin Princ, dyrektor terytorialny Subway na Europę Środkowo-Wschodnią. Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jaki jest koszt otwarcia lokalu Subway Polska?

Całkowity koszt inwestycji zależy od rodzaju restauracji. Różni się on, jeśli restauracja znajduje się na zwykłej ulicy i ma ogródek, jeśli jest to typowy food corner z dzielonymi miejscami siedzącymi, restauracją na stacji benzynowej lub jeśli jest to drive thru.

- Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na całkowitą inwestycję. Jednak, aby podać pewien zakres, powiedziałbym, że może zaczynać się od około 150 000 EUR – a nawet sięgać 300 000 EUR lub więcej, jeśli dotyczy to niezależnych restauracji z drive thru - dodaje Martin Princ.

Ile lokali zamierza otworzyć Subway?

- Celem, po okresie COVID19 i wysokiej inflacji, jest dalsze budowanie sprzedaży w restauracjach. W tym roku – 2023 – nasi franczyzobiorcy pracują nad otwarciem około 10-15 restauracji. Ostateczna liczba będzie zależała od szybkości realizacji tych projektów. Niektóre mogą ulec niewielkim opóźnieniom z czego oczywiście zdajemy sobie sprawę i choć prace nad otwarciem tych 15-u już trwają to jednak niektóre z nich, mogą mieć inauguracje dopiero na początku 2024 roku. Spowolnienie wynika często z bardzo skomplikowanych projektów lub z opóźnień w dostawach wyposażenia restauracji wynikających z dużego popytu w regionie EMEA.

Pracujemy także, obecnie nad prognozą otwarć restauracji w 2024 roku. Na tym etapie możemy potwierdzić, że jest ona bardziej obiecująca niż tegoroczna. W ostatnich dwóch latach, na kilku rynkach na poziomie globalnym, przeszliśmy przez proces przejścia do Master Franczyzobiorców np.: w Indiach, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Brazylii, Chinach, Kuwejcie, Bahrajnie i innych. Oczekiwania tutaj są takie by stały się głównym motorem rozwoju i szczerze powiem, że już zaczynamy widzieć tego pierwsze efekty - przyznaje.

Jak wygląda kwestia dostaw w Subway?

- To franczyzobiorcy wybierają zewnętrzne firmy kurierskie, z którymi chcą współpracować a naszym wsparciem jest uzgadnianie, z większością z nich, najlepszych dostępnych warunków handlowych. Jeśli chodzi o różne platformy sprzedażowe/serwisy to każda usługa dostawy, ma inny zestaw cen i pomimo tego, że finalnie wzrasta koszt to traktujemy takie działanie jako dodatkową sprzedaż pozwalającą rozszerzyć bazę klientów. Ponadto z zewnętrznymi dostawcami, z którymi obowiązuje umowa handlowa, prowadzimy różne działania marketingowe w ciągu roku. Te działania sprawiają, że oferty Subway są jeszcze bardziej interesujące i przystępne cenowo. W kwestii wyzwań rozwojowych mogę tu wymienić chociażby skupienie się na poprawie jakości opakowań, które pozwalają na dostarczenie produktu w wymaganej jakości. Firmie globalnej jak nasza wprowadzenie takich zmian zajmuje trochę więcej czasu niż byśmy chcieli, ponieważ zmiany wprowadzane są także na całym świecie. Cieszymy się, że liczba zamówień na wynos z dostawą nadal rośnie i prawie potroiła się w ciągu ostatnich 5 lat. Myślę, że w tym zakresie istnieje wciąż wiele możliwości rozwoju - dodaje Martin Princ.