Fundacja Alberta Schweitzera wraz z innymi organizacjami prozwierzęcymi przekonała sieć Subway do podniesienia standardów w hodowli brojlerów.

W wyniku kampanii prowadzonej przez Fundację Alberta Schweitzera we współpracy z 21 organizacjami działającymi na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt oraz rozmów z fundacją Compassion in World Farming, sieć restauracji szybkiej obsługi Subway, zobowiązała się do podniesienia standardów dobrostanowych kurczaków hodowanych na mięso. Ten franczyzowy gigant serwujący kanapki w ponad 42 tysiącach restauracji na całym świecie, zobowiązuje się do 2026 roku wdrożyć kryteria Europejskiej inicjatywy dla kurczaków. Decyzja ta przyczyni się do rozwiązania najpoważniejszych problemów związanych z przemysłową hodowlą tych zwierząt.

Subway podnosi standardy dobrostanowe dla kurczaków hodowanych na mięso

- Cieszymy się, że sieć Subway zdecydowała się zająć największymi problemami hodowli kurczaków również w Europie. Minimalne standardy ustawowe nie chronią zwierząt przed ogromnym cierpieniem. Politycy nie widzą jednak potrzeby podejmowania działań, które by tę sytuację zmieniły. Dlatego będziemy nadal domagać się od firm odpowiedzialności – oczywiście najpierw w oparciu o konstruktywne rozmowy, ale w razie potrzeby także za pomocą kampanii – mówi Karolina Kunda-Kuwieckij, koordynatorka kampanii w Fundacji Alberta Schweitzera.

Od grudnia 2019 roku organizacje prozwierzęce działające w ramach koalicji Open Wing Alliance, wywierały publiczną presję na sieć Subway i udowodniły, że mają moc sprawczą . Ponad ćwierć miliona osób podpisało petycję dedykowaną kampanii. Poprzez akcje organizowane przed lokalami Subway w całej Europie oraz liczne protesty online, koalicja zwracała uwagę na cierpienie brojlerów - kurczaków hodowanych na mięso. Organizacje wzywały sieć Subway do wydania publicznego oświadczenia w kwestii poprawy dobrostanu zwierząt i dołączenia do Europejskiej inicjatywy dla kurczaków. Jeszcze w 2017 roku firma obiecała spełnienie analogicznych wymogów w USA i Kanadzie . W Europie jednak Subway nie podjął zobowiązania - aż do teraz.

Rezygnacja z ras szybkorosnących i więcej przestrzeni dla kurczaków

Europejska inicjatywa dla kurczaków została zainicjowana przez Fundację Alberta Schweitzera oraz 29 innych organizacji prozwierzęcych w celu rozwiązania największych problemów związanych z hodowlą kurczaków. Zwierzęta te często cierpią z powodu zbyt szybkiego przyrostu masy ciała, są trzymane na przepełnionych fermach, nie mają możliwości swobodnego ruchu, a także są często brutalnie i w niewłaściwy sposób ogłuszane przed ubojem.

Kryteria europejskiej inicjatywy dla kurczaków zakładają wdrożenie zmian takich jak hodowla raz o wyższych standardach dobrostanowych, zmniejszenie zagęszczenia zwierząt,, zapewnienie możliwości aktywności fizycznej i odosobnienia oraz dostęp do światła dziennego. W przypadku ogłuszania przed ubojem zakazują wieszania zwierząt głową do dołu, które powoduje u nich ogromny stres i często prowadzi do złamań kości, a nierzadko także sprawia, że zwierzę nie zostaje w ogóle ogłuszone.

Do inicjatywy dołączyło ponad 450 firm z USA i Europy. Należą do nich m.in. Nestlé i Unilever, duże firmy cateringowe, takie jak Sodexo, sieci restauracji szybkiej obsługi, takie jak KFC czy Pizza Hut, a teraz także Subway. Firmy te wdrożą kryteria zobowiązania we wszystkich swoich łańcuchach dostaw do 2026 roku i zgadzają się na weryfikację podejmowanych działań przez niezależne kontrole.