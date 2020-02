Subway podsumowuje 2019 rok i ogłasza kolejne zmiany

Subway w Polsce zakończył ubiegły rok z 30 nowymi restauracjami. Pod szyldem globalnej marki działa już 149 lokali, które kilka miesięcy temu zaprezentowały gościom zupełnie nowe menu.

Autor: horecatrends.pl Data: 05 lutego 2020 11:02

Tylko w ubiegłym roku w Polsce pojawiło się 30 nowych lokale Subway, z czego aż 29 otworzyły współpracujące z siecią od kilku lat stacje LOTOS oraz Amic. Rosnąca liczba restauracji to jednak nie jedyny sukces sieci – w górę szybują także wyniki finansowe osiągane przez wybrane restauracje. W 2019 najbardziej dynamicznie rozwijały się lokale w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim – w porównaniu do poprzedniego roku, odnotowały wzrost obrotu o 12% oraz wzrost zysku brutto o 21%.

Klienci Subway mogą także odwiedzać nową restaurację zlokalizowaną w Galerii Młociny. Lokal prowadzony jest przez Piotra Bruździaka, franczyzobiorcę, który pod swoimi skrzydłami ma już sześć restauracji. Co więcej, przedsiębiorca pod koniec ubiegłego roku został awansowany na Business Development Agenta w województwie mazowieckim i podlaskim.

– To kolejny etap w mojej karierze, przypominający mi nieco wcześniejszą przygodę z korporacją. Ścieżka awansu była długa i wymagająca wiele wiary, szczególnie w długoterminowej perspektywie. Bardzo przekonał mnie fakt, że Subway, podobnie jak ja, jako globalna korporacja i rozpoznawalna marka myśli w kategoriach długoterminowych – mówi Piotr Bruździak.

2020 rok będzie dla marki rokiem rozwoju programu CSR. Już wkrótce we wszystkich restauracjach Subway w Polsce (jak i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej) rozpocznie się akcja „Choose to refuse”, w której marka zachęci gości do niekorzystania z plastikowych pokrywek i słomek wydawanych do zimnych napojów. To jednak nie jedyny krok marki w stronę proekologicznych rozwiązań. Już od 2017 roku Subway szkoli pracowników restauracji, aby rozdawali gościom plastikowe torby tylko na życzenie, dostarcza serwetki wykonane z materiałów z recyklingu oraz miski na sałatki wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Subway poszukuje również źródła papierowych półmisków do sałatek i cateringu, a także bardziej ekologicznych sztućców i pojemników do sosów.

W sierpniu ubiegłego roku marka zaprezentowała nowe menu, w którym pojawiło się ponad 20 nowych składników – to pierwsza tak duża zmiana od momentu pojawienia się Subwaya na polskim rynku. Poza nowościami w ofercie, niektóre pozycje z menu zostały zastąpione nowymi, co wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

– W nowym menu zabrakło Falafela, co odbiło się szerokim echem wśród zwolenników bezmięsnej kuchni. Nasza odpowiedź brzmiała – cóż, przepraszamy, ale zamiast niego wprowadziliśmy cztery nowe produkty wegańskie. To był mocny argument – mówi Martin Princ, Country director w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Teraz marka stoi przed kolejnym wielkim krokiem, weryfikując popularność poszczególnych pozycji z menu pod kątem popularności wśród klientów. To pierwszy etap przed kolejną ewolucją oferty, zaplanowaną na wczesną wiosnę. Subway, poza twardymi danymi liczbowymi, skorzysta także z opinii swoich franczyzobiorców. – Na podstawie danych jesteśmy w stanie określić udział poszczególnych sandwiczy w ogólnej sprzedaży, jednak zależy nam na poznaniu zdania naszych franczyzobiorców. Każdy z nich może wypowiedzieć się na temat oferty i zasugerować zmiany oraz nowe produkty, które mogłyby wzbogacić nasze menu – podsumowuje Martin Princ.