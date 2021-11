Sushi to idealne danie na wynos

W Polsce rynek kuchni japońskiej jeszcze przed pandemią zdecydowanie nabierał tempa. Lockdown dynamicznie wpłynął na rozwój segmentu delivery, pomógł sektorowi szybkich dań oraz spowodował jego profesjonalizację.

Autor: horecatrends.pl Data: 16 listopada 2021 13:44

Sushi w delivery

- Sushi jest idealnym daniem na wynos. Do tego naszą specjalnością są szybkie dowozy. To wszystko powoduje, że ten biznes jest odporny na pandemię. Zauważamy stale rosnącą modę na kuchnię azjatycką oraz wzrastającą świadomość dotyczącą zdrowia i jakości stanowiącej filar tej kuchni. Wyniki sprzedażowe sieci same wskazują, że okres pandemii jedynie pomógł nam w rozwoju. Biliśmy w tym okresie życiowe rekordy sprzedaży, prawie we wszystkich lokalach. - mówi Radosław Szwugier, szef rozwoju franczyzy SushiKushi.

SushiKushi to sieć franczyzowa pochodząca z Łodzi. Ponad 80 % sprzedaży stanowią dostawy lub odbiór własny. Jedynie kilka punktów franczyzowych charakteryzuje się salą dla gości z obsługą i stacjonarną sprzedażą. Gross zamówień to wynosy.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zamawiamy więcej sushi

Według raportu, które przeprowadziło POSbistro na ponad 1 tys. lokali gastronomicznych z różnych segmentów, tj. restauracji, pizzerii, itp. fani sushi zdecydowanie pomogli i spowodowali, że w wynikach obrotów ten sektor branży już całościowo wrócił do obrazu sprzed pandemii.

Dodatkowo segment sushi od zawsze charakteryzował się wysokimi średnimi rachunkami zamówienia, a wyniki raportu potwierdzają, że ta tendencja wzrosła zdecydowanie od pierwszego lockdownu i stale nieprzerwanie idzie do góry. To powoduje niezwykły optymizm w tym sektorze i dalszą chęć inwestycji w rozwój kuchni japońskiej.

SushiKushi

Rozpoczęte w tym roku inwestycje SushiKushi to w sumie 5 nowych lokalizacji — w Gdańsku, Bydgoszczy, Legnicy, Grudziądzu oraz Szczecinie. Na dniach nastąpi otwarcie 2 nowych punktów w Sieradzu i Grodzisku Mazowieckim. Obecnie sieć ma prawie 30 lokalami w całej Polsce.