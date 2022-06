Sylwester Cacek: 5-8 tys. restauracji może zakończyć działalność

– Szacuję, że 5–8 tys. restauracji jeszcze w tym roku może zakończyć swoją działalność. Częściowo będą powstawały w to miejsce nowe, głównie sieciowe – przewiduje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Wkraczamy w perspektywiczny dla gastronomii sezon letni, ale to jeszcze nie koniec problemów restauratorów. Branża wciąż zmaga się ze skutkami lockdownów, rosnącymi kosztami oraz z inflacją, a to skutkować może zamykaniem działalności.

Problemy branży gastronomicznej

Jak tłumaczy Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska, restauracje sieciowe sobie poradzą, ale spora grupa pojedynczych restauracji będzie miała trudności. Z kilku powodów.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Część restauracji ma jeszcze nierozliczone subwencje z PFR. Być może popełniono jakieś błędy i trzeba będzie zwracać pieniądze. Do tego dochodzą rosnące koszty surowców, prowadzenia działalności (energii, płac), rosnące oprocentowanie kredytów oraz ograniczona możliwość pozyskiwania klientów, których portfele nie są przecież z gumy.

– Bez umiejętności precyzyjnego zarządzania kosztami i cenami, zmieniania i dostosowywania menu do gustów i do portfeli, będzie sporo problemów. Tym bardziej, że większość restauratorów, którzy wynajmują lokale, mają dziś małe szanse na renegocjacje czynszów – wskazuje Sylwester Cacek.

– Szacuję, że 5-8 tys. restauracji jeszcze w tym roku może zakończyć swoją działalność. Częściowo będą powstawały w to miejsce nowe, głównie sieciowe. W sieci jest łatwiej. Widzimy, jak rozwijają się niektóre z nich – dodaje.

Zdaniem prezesa Sfinks Polska obecnie łatwiej jest np. otwierać restauracje we franczyzie. Dlaczego? Na rynku dostępne są lokale po zamkniętej gastronomii oraz mało używany sprzęt, dzięki czemu można zdecydowanie mniej inwestować.

– Lokale po restauracji łatwiej jest przystosować do innej marki. Do kupienia jest dużo sprzętu używanego. Sam sprzęt nie musi być nowy, jest mnóstwo sprzętu mało zużytego w stosunkowo niskich cenach – podkreśla Sylwester Cacek.

Okres wakacyjny dla gastronomii: Prognozy

Jakie Sfinks ma prognozy na okres wakacyjny?

– Plany zrobiliśmy na bazie roku 2019. Trudno porównywać się do roku 2020 lub 2021. W tym momencie jesteśmy trochę powyżej założeń. Nasze plany uwzględniają wpływ sezonowości – mówi prezes Sfinks Polska.

Czy inflacja spowoduje dużo mniejszy ruch w restauracjach? Sylwester Cacek tłumaczy, że są klienci zarówno wrażliwi na cenę, jak i mało wrażliwi na cenę. W przypadku klientów mało wrażliwych na cenę z reguły droższe produkty sprzedają się bez większych problemów.

– Jeżeli podnosimy cenę i rekompensujemy wzrosty kosztów, to patrzymy, gdzie i co możemy podnieść, aby nie przekroczyć pewnych barier związanych z wrażliwością na cenę. Z drugiej strony mamy też program lojalnościowy Aperitif. W tym programie w większości przypadków nie wzrasta cena dla naszych gości. Staramy się tak prowadzić promocje, żeby średni rachunek dla gościa nie rósł tak szybko. My jesteśmy zadowoleni, ponieważ do naszych restauracji przychodzi średnio większa ekipa, dzięki czemu „pracuje” cały stół, a goście też są zadowoleni, ponieważ mają taniej – podkreśla.