Sylwester Cacek: Sfinks jest w bardzo trudnej sytuacji!

- Jesienna fala zakażeń i kolejne zamknięcie lokali bardzo skomplikowało sytuację. Nasi franczyzobiorcy skorzystali z rozwiązań tarczy 1.0. i ubiegają się o pomoc w ramach tarczy 2.0. Jako Sfinks, czyli franczyzodawca, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorstwa w restrukturyzacji w ramach programu Polityka Nowej Szansy, który prowadzi Agencja Rozwoju Przemysłu. Póki co jeszcze tej pomocy nie otrzymaliśmy, a jednocześnie nie przysługuje nam wsparcie z PFR, bo te narzędzia wykluczają się wzajemnie - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Sylwester Cacek prezes zarządu Sfinks Polska.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 26 stycznia 2021 16:11

W jakiej kondycji jest sieć i firma Sfinks Polska?

Zamknięcie lokali gastronomicznych spowodowało utratę ponad 80% przychodów, a to drugi lockdown dla gastronomii, który jak dotąd trwa trzy miesiące i nie sposób przewidzieć, kiedy zostanie zniesiony. Sfinks, podobnie jak większość restauracji w Polsce, jest więc w bardzo trudnej sytuacji.

Jak covid19 wpłynął na jej działalność?

Jeszcze w styczniu i lutym 2020 r. nasza sieć zwiększała przychody o blisko 20% r/r. Korzystny był wynik EBITDA, a oprócz tego mieliśmy 900 chętnych osób do otwarcia restauracji we franczyzie. Wszystkie te trendy pozwalały nam liczyć na udany rok. Pierwszy lockdown bardzo uderzył w gastronomię, w tym w Sfinksa, ale potem od czerwca stopniowo udawało nam się odbudowywać sprzedaż i we wrześniu sytuacja była już całkiem niezła sprzedażowo. Jesienna fala zakażeń i kolejne zamknięcie lokali bardzo skomplikowało sytuację – nasz biznes ponownie utracił podstawowe źródło przychodów, załamał wyniki i spowodował odłożenie w czasie wielu naszych projektów rozwojowych.

Jakie plany na ten rok ma Sfinks Polska?

Mimo trudnych warunków dążymy do ustabilizowania sytuacji korzystając z narzędzi pomocowych dostępnych w przepisach, m.in. Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego. Szukamy też innych źródeł przychodów rozwijając sprzedaż w kanale delivery – wprowadzamy nowe marki wirtualne i rozwijamy sieć wirtualnych restauracji, wychodząc poza zasięg sieci stacjonarnych. Jednocześnie weszliśmy na rynek dań gotowych z marką Sphinx, wprowadzając tę ofertę do Delikatesów Centrum, sieci grupy Eurocash. Są to projekty prorozwojowe i podbudowujące sprzedaż, ale trzeba mieć świadomość, że nie rekompensują one przychodów z obsługi gości w lokalach.

Czy firma Sfinks Polska otrzymała wsparcie od rządu w zw. z pandemią?

Nasi franczyzobiorcy skorzystali z rozwiązań tarczy 1.0. i ubiegają się o pomoc w ramach tarczy 2.0. Jako Sfinks, czyli franczyzodawca, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorstwa w restrukturyzacji w ramach programu Polityka Nowej Szansy, który prowadzi Agencja Rozwoju Przemysłu. Póki co jeszcze tej pomocy nie otrzymaliśmy, a jednocześnie nie przysługuje nam wsparcie z PFR, bo te narzędzia wykluczają się wzajemnie.

Sfinks Polska zarządza 133 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji Sphinx (segment casual dining), 48 pubami Piwiarnia Warki (segment gastro pubów), 10 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining), 3 lokalami działającymi pod szyldami Meta Seta Galareta i Meta Disco, restauracją WOOK (segment casual dining) i lokalem Lepione & Pieczone (fast casual dining). Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.