Sytuacja gastronomii jest katastrofalna! Straty, zwolnienia, upadłości!

Sytuacja branży gastronomicznej jest katastrofalna. Sprzedaż na wynos czy z dowozem do klienta prowadzi tylko co piąta firma, co pozwala na wypracowanie góra 10 proc. wcześniejszych obrotów - informuje "Rzeczpospolita".

Autor: Rzeczpospolita Data: 18 lutego 2021 08:58