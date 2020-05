Szef Gastromall Group: Gastronomia balansuje na skraju bankructwa

- Firmy gastronomiczne są w ogromnych kłopotach. Dwa miesiące spadku obrotów do zera, a od zniesienia zakazu prowadzenia działalności sprzedaż w galeriach na poziomie 10 proc. rok do roku, nie napawają optymizmem. Dodatkowym obciążeniem są stawki czynszowe. Zatem jeśli pomoc rządowa nie zostanie zintensyfikowana i nie obejmie dużych firm, to istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwa zaczną bankrutować - mówi Piotr Niemiec, prezes zarządu Gastromall Group.

Autor: www.propertynews.pl Data: 29 maja 2020 08:42