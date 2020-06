Szef kuchni ALBERTINA Restaurant&Wine: stawiam na sezonowość, lokalność i krótką kartę (wideo)

View this post on Instagram

Pasibus otworzył lokal w samym sercu Bydgoszczy Od środy, 10 czerwca br. burgery Pasibusa dostępne będą na bydgoskim Starym Rynku. W lokalu znalazły się ponad setka miejsc siedzących i specjalny pokój zabaw dla najmłodszych pasibrzuszków. Bydgoska burgerownia to 7. restauracja sieci stworzona we współpracy ze spółką Helios i zarazem 24. lokal marki w Polsce. #pasibus #bydgoszcz #helios #burgerownia #siec #sieć #burger #burgery #nowylokal #otwarcie #restauracja #restauracje #jedzenie #gastronomia #horeca #horecatrends @pasibus