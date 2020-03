Fundacja Szkoła na Widelcu, na co dzień zajmująca się edukacją żywieniowo-kulinarną dzieci oraz młodzieży, swoją akcją "Paczka Dobra" chce pomóc wszystkim potrzebującym w kwestii dostępu do dobrego żywienia, szczególnie rodzinom, w których jedyny ciepły posiłek dzieci spożywały w szkole.

Autor: horecatrends.pl Data: 26 marca 2020 15:29

– Chcemy pomóc tym, którzy tej pomocy szczególnie potrzebują. Rodzinom, które w ostatnich dniach stanęły w obliczu sytuacji utraty pracy. Tym, których nie stać na zakupy by zapewnić sobie zdrowy i ciepły posiłek. Razem z Tobą chcemy wysyłać Im Paczkę Dobra – składniki i przepisy na 5 zdrowych, ciepłych, prostych i smacznych przepisów, które każdy może zrobić sam w domu. Co tydzień razem z naszymi dietetyczkami Fundacji Szkoła na widelcu będziemy komponować zdrowe menu, przepisy, kompletować paczkę z niezbędnymi produktami i dostarczać ją pod drzwi przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Tak by te rodziny mogły spotkać się przy stole jedząc razem ciepły posiłek – czytamy na profilu Fundacji Szkoła na widelcu w mediach społecznościowych.

Jak informuje fundacja, paczka będzie miała wartość ok 150 zł.

– Jej koszt razem z logistyką i organizacją obliczyliśmy na ok 250 zł. 5 dni, 5 posiłków dla 4 osobowej rodziny. Jeśli zbierzemy mniejszą kwotę zrobimy mniejszą ilość paczek, jeśli większą – to więcej. Dzięki tej akcji będziemy mogli pomóc potrzebującym, ale i utrzymać miejsca pracy w naszej Fundacji i dalej działać kiedy już wszystko wróci do normy. Zaprojektowane przez nas paczki będą pełne kolorowych warzyw oraz produktów potrzebnych do przygotowania 5 prostych i zdrowych obiadów. Do paczek dołączymy instrukcję przygotowania posiłków- tak by starsze dzieci były w stanie samodzielnie przygotować posiłek dla całej rodziny. Co tydzień pracujący w Fundacji dietetycy będą przygotowywali sezonowy jadłospis, na podstawie którego paczki zostaną wypełnione produktami spożywczymi takimi jak kasze, makarony, nabiał, warzywa i owoce. Koszt jednej paczki dla 4 osobowej rodziny na tydzień: zakupy, skompletowanie i dowóz wynosić będzie 250 zł – poinformowała fundacja na portalu zrzutka.pl.

– Komu chcemy pomóc? Głównie potrzebującym rodzinom na terenie Warszawy i okolic. Dzięki naszym kontaktom w szkołach wiemy, jaka jest skala potrzeb i jak do Nich dotrzeć. Oczywiście jeśli tylko okaże się, że jest potrzeba i mamy zasoby chętnie pomożemy tez innym potrzebującym – starszym, samotnym. Będziemy elastyczni i maksymalnie sprawni. Każdy gest się liczy, nawet najmniejszy. Bądź z nami! Dołącz do Paczki Dobra – apeluje Grzegorz Łapanowski.