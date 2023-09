"Taca do ręki i skok na głęboką wodę". Dlaczego w restauracjach spotykamy przypadkowych kelnerów? (WYWIAD)

Dlaczego zawód kelnera jest coraz częściej wykonywany przez przypadkowe osoby?

Jak można przygotować się do tej profesji?

Czy sposób obsługi gości w barach i restauracjach wygląda inaczej w różnych krajach?

Jak wygląda egzamin kelnerski?

Czytaj więcej Food cost w gastronomii: dlaczego coraz trudniej kontrolować koszty w restauracjach?

Dlaczego w Polsce brakuje wykwalifikowanej kadry kelnerskiej?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: odwiedzamy klimatyczną restaurację z ciekawie zaaranżowanym wnętrzem, w menu znajdujemy oryginalne propozycje, które przykuwają wzrok i działają na kulinarną wyobraźnię. Ale kiedy przy stoliku pojawia się niekompetentny, czy nieuprzejmy kelner, po dobrym, pierwszym wrażeniu zostaje tylko wspomnienie. Właściciele lokali nie zdają sobie sprawy jak ważne jest zatrudnienie profesjonalnej obsługi?

Ten problem występuje nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Ta tendencja pojawiła się w Polsce 20 lat temu. Osoby doświadczone zaczęły odchodzić z pracy, a do gastronomii coraz częściej trafiali młodzi ludzie bez profesjonalnego przygotowania, którym nie udało się znaleźć zatrudnienia w innym miejscu. Dostają do ręki tacę, menu i są rzucani na głęboką wodę, czyli wysyłani na salę bez żadnego przeszkolenia. Zabrakło więc wykwalifikowanej kadry, która mogłaby uczyć kolejne pokolenie, dzielić się wiedzą, przekazywać dobre, zawodowe praktyki. Dlatego zawód kelnera zaczął być traktowany po macoszemu.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

O czym powinny pamiętać osoby zaczynające pracę w tym zawodzie, zwłaszcza, jeśli nie skończyły szkoły czy nie zostały wcześniej przygotowane do tego fachu przez starszych, doświadczonych kolegów?

Zasady obsługi gościa można porównać do reguł savoir vivre, które powinniśmy stosować na co dzień. Na przykład jeśli ktoś odwiedza nas w domu, to najpierw puka do drzwi. Gospodarz otwiera, wita się, uśmiecha, zaprasza gościa do środka. Proponuje coś do picia lub poczęstunek. Tak jak dbamy o osoby odwiedzające nasz dom, tak obsługa powinna troszczyć się o klientów lokalu. Dlatego opieka nad gościem zaczyna się już od momentu jego wejścia do restauracji.

Zawód kelnera często wykonują osoby bez żadnego przygotowania?fot. Pixabay

Tymczasem zdarza się, że ktoś wchodzi do restauracji, rozgląda się niepewnie. Zastanawia, gdzie może usiąść, które miejsca są zarezerwowane. Często kelnerzy nie podchodzą, nie interesują się nim, chowają się za barem. Gość niezadowolony z faktu, że nikt się nim nie zajmuje wychodzi i idzie do innego lokalu.

Uśmiech i pozytywna energia. Kelner musi lubić ludzi

Jakie cechy charakteru predestynują do tego, by wykonywać zawód kelnera czy kierownika sali?

Trzeba po prostu lubić ludzi. Jeśli nie potrafisz z łatwością nawiązać kontaktu z innym człowiekiem, nie wchodź do tego zawodu. Jak byłem kierownikiem sali często robiliśmy odprawy. W trakcie tych spotkań obserwowałem mój personel, sprawdzałem w jakim jest nastroju. Jeśli zauważyłem, że ktoś jest w gorszej formie mentalnej mówiłem – ty dziś idziesz na bar, bo nie masz „dobrego flow”. Kelner. który ma w sobie pozytywną energię i uśmiech zawsze będzie miał mnóstwo napiwków. Trzeba mieć pasję, trzeba w tej pracy być w swoim żywiole. Poza tym trzeba być szczerym w tym co się mówi, bo gość zawsze wyczuje fałsz. Jak spełnisz te warunki będziesz najlepszym kelnerem na świecie.

Czy forma obsługi zależy od rodzaju lokalu, który odwiedzamy?

Kiedyś uczono nas, że nie możemy się spoufalać z gośćmi, ale dziś te zasady odrobinę się zmieniły. Ale to oczywiste, że inaczej wygląda obsługa w prostym bistro z luźną atmosferą, do którego wpadamy na przekąskę czy lampkę wina. Natomiast w eleganckim, ekskluzywnym lokalu, w którym stoły są nakryte obrusami i zaopatrzone w szkło, kelner musi być odpowiednio ubrany i przygotowany do swojej pracy. Musi wiedzieć jakie trunki będzie w tym szkle podawał, musi sprawnie otworzyć butelkę wina przy gościach. W dzisiejszych czasach wcale nie jest to oczywiste, bo coraz częściej mamy do czynienia z przypadkowymi kelnerami. W restauracjach czy hotelach wysokiej klasy kelner powinien też zachować większy dystans w relacjach z gośćmi.

Kelner musi być dobrym obserwatorem i wyczuwać potrzeby gości

Ci goście odwiedzający restauracje czy kawiarnie też są różni i mają odmienne oczekiwania…

To prawda. Dla jednego klienta najistotniejsze będzie kryterium ceny. Inna będzie się bardzo śpieszyć, będzie mieć mało czasu na zjedzenie posiłku, więc będzie liczyła na to, że kelner poleci jej smaczne danie, na które nie trzeba będzie długo czekać. Jeszcze ktoś inny będzie kochał gotowanie i interesował się tematami związanymi ze sztuką kulinarną, więc będzie chciał się jak najwięcej dowiedzieć o poszczególnych pozycjach w menu zanim dokona wyboru.

Dyplomowany kelner potrafi przygotowywać efektowne dania przy gościach/Fot. Piotr Borecki

Kelner musi być dobrym obserwatorem, mieć wyczucie, czasem wcielić się w psychologa. Wszystko po to, by wiedzieć jaki produkt zaproponować konkretnemu gościowi.

Rozmawiałam kiedyś z właścicielem popularnej warszawskiej restauracji. Powiedział mi, że kelner może zarobić miesięcznie ok. 10 000 zł netto. Skoro w gastronomii stawki są niezłe, dlaczego ten fach jest traktowany przez młodych ludzi jako etap przejściowy?

Bo muszą usługiwać. Problemem są kwestie mentalne. Mówiąc kolokwialnie musimy komuś „robić dobrze”. Niestety niektórzy goście lokali gastronomicznych uważają kelnerów za kogoś gorszego i odnoszą się do niego lekceważąco. Takie podejście klientów może bardzo zniechęcać.

Mimo tych niedogodności, udało mi się wiele osób zarazić tym zawodem i wielu moich uczniów czerpie z tego fachu przyjemność, wykonuje tę pracę z ogromną pasją. Ale jest też liczna grupa ludzi, która szybko się wypala. Taki kryzys, zmęczenie materiału przychodzi zazwyczaj po pierwszych 3 latach.

Osoby z profesjonalnym przygotowaniem uciekły z zawodu kelnera

Kiedyś ten zawód cieszył się większą estymą?

Tak, przed laty to była bardzo prestiżowa profesja. Choćby dlatego, że wizytę w restauracji mogli sobie pozwolić tylko majętni ludzie. Dziś każdy, bez względu na zawartość portfela znajdzie lokal na który będzie go stać. Niestety w tych lokalach nie ma kto pracować. 8 lat temu, kiedy byłem wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Kelnerów Polskich, uczestniczyłem w sympozjum poświęconym naszemu zawodowi. W trakcie obrad usłyszeliśmy, że tamtego roku szkołę skończyło 360 dyplomowanych kelnerów. Niezbyt duża liczba jak na tak duży kraj. Na dodatek tendencja jest cały czas spadkowa, bo osoby z doświadczeniem i profesjonalnym przygotowaniem uciekły z tego zawodu. Negatywnie na zatrudnienie w gastronomii wpłynęła też pandemia: 50 % kadry została zwolniona. Musieli znaleźć inną pracę i już nie wrócili do wyuczonego zawodu.

Strefa komfortu klienta to podstawa

Czy kelnerowanie, przygotowanie do wykonywania tego zawodu wygląda inaczej w różnych krajach?

W ubiegłym roku miałem okazję poznać Frederica, nauczyciela kelnerstwa z południowej Francji. Jeśli chodzi o poziom nauczania nie mamy się czego wstydzić, wręcz nawet jest wyższy niż tam. Ale wiedza przekazywana tam i w naszych szkołach trochę się różni. We Francji ogromny nacisk kładzie się budowanie relacji między członkami załogi np. kelnerem a szefem kuchni, który cieszy się we francuskiej gastronomii ogromnym poważaniem, wręcz kultem. Ważna jest też strefa komfortu klienta, która w trakcie obsługi nie może zostać naruszona. Dodatkowo kelnerzy muszą obligatoryjnie znać języki obce, bo francuskie restauracje odwiedzają goście z różnych stron świata. Każdy, kto pracuje w gastronomii musi bardzo dobrze posługiwać się angielskim.

Wiedza i sporo umiejętności. Jak zdać egzamin kelnerski?

Czy po zakończeniu szkoły kandydaci na kelnerów muszą zdać zawodowy egzamin?

Tak, egzamin zawodowy zdaje się w katowickiej Izbie Rzemieślniczej. Składa się z trzech etapów: pisemnego, ustnego i praktycznego. W części praktycznej trzeba umieć prawidłowo nakryć stół, fachowo otworzyć butelkę wina przy gościach oraz umiejętnie operować sztućcami w serwisie francuskim, czyli przekładać je z półmiska na talerz. Znacznie trudniejszy jest egzamin na mistrza.

W trakcie egzaminu przyszli kelnerzy muszą m.in. profesjonalnie nakryć stół/Fot. Piotr Borecki

W tym przypadku trzeba umieć zdekantować wino, czyli przelać je do karafki i napowietrzyć. Konieczna jest też znajomość serwisu angielskiego. To trudna sztuka rzadko stosowana w lokalach. Polega na przygotowaniu dań przy gościach: np. flambirowaniu steku, wyfiletowaniu ryby w całości, krojeniu tortu na wózkach czy stoliczkach bocznych. Na mistrzostwach Polski, które organizowałem w Katowicach, musieliśmy przeprowadzić rozbiórkę homara. Kelner musi mieć nie tylko wiedzę, ale i sporo różnorodnych umiejętności.