Tadeusz Müller: potrzebny jest nowy bezpieczny format restauracji

– Moim zdaniem powinien pojawić się nowy format restauracji, bo być może nie jest to ostatni lockdown, który przechodzimy. I byłoby absurdalne, żeby kolejny raz nas zamykać. Trzeba wypracować model, który będzie bezpieczny – powiedział Tadeusz Müller, food concept director, właściciel Make Me Food w trakcie debaty #HorecaTrendsTalks: Quo vadis, polska gastronomio? w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 24 listopada 2020 09:20

Podczas debaty Tadeusz Müller zwrócił uwagę na nowe sposoby funkcjonowania i dopasowania się gastronomii do działania w czasach pandemii.

– Moim zdaniem powinien pojawić się nowy format restauracji, bo być może nie jest to ostatni lockdown, który przechodzimy. I byłoby absurdalne, żeby kolejny raz nas zamykać. Trzeba wypracować model, który będzie bezpieczny. A ludzie, którzy pracują w tej branży dbają o najwyższe środki higieny. Gastronomia robi to dobrze. Można przedefiniować model restauracji, żeby coś powstało na zasadzie sklepów restauracyjnych, że restauracja ma regały, oddzielne wejście dla gości i dla kurierów. Też bardzo cieszą mnie start-upy jak np. w Wielkiej Brytanii, czyli aplikacja, która zrzesza restauratorów, którzy przygotowują dania do samodzielnego skomponowania w domu. To wszystko jest do wypracowania – wyjaśnił.

– Życzyłbym sobie, żeby rząd skorzystał z ekspertów i nie zamykał restauracji z dnia na dzień, bo zostajemy z towarem za kilkadziesiąt tysięcy. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. I jestem tym oburzony, jak zostaliśmy potraktowani, a kraje zachodnie potrafiły to przygotować i odbieram to jako arogancję ze strony polskiego rządu – dodał.

Czytaj również: #HorecaTrendsTalks: Quo vadis, polska gastronomio? (relacja + zdjęcia)

Tadeusz Müller: Skutki kryzysu pojawią się z opóźnieniem czasowym

Tadeusz Muller tworzy koncepcję restauracji Roberta Lewandowskiego (wideo)