Tadeusz Muller tworzy koncepcję restauracji Roberta Lewandowskiego (wideo)

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 08 października 2020 08:37

Horecatrends.pl: W ostatnim czasie Twoje nazwisko było łączone z Robertem Lewandowskim za sprawą Twojego angażu w restaurację piłkarza. Jak doszło do współpracy między Wami?

Tadeusz Muller, właściciel firmy Make Me Food i współwłaściciel sieci Orzo: Nie znam szczegółów dotyczących wyboru mojej osoby, ale mam swoje dokonania w gastronomii. Pracuję od 16 lat na to. Jacek Trybuchowski, który jest pomysłodawcą tej restauracji, zgłosił się do mnie przez swoich menadżerów i ta współpraca doszła do skutku.

Czy długo zastanawiałeś się nad przyjęciem tej propozycji?

Jakiś czas debatowaliśmy i poznawaliśmy się przy stole, czy nadajemy się razem do tego projektu. W maju podjęliśmy współpracę taką formalną. Myślę, że już dużo zrobiliśmy, a jeszcze sporo przed nami. Część food conceptu mamy zrobioną, w tym menu. Jesteśmy teraz w fazie, że zaraz wskakujemy do kuchni testować to wszystko.

Jaka jest dokładnie Twoja rola w tym projekcie?

Dużo zostało powiedziane w mediach, że Tadeusz Muller będzie to tworzył, ale tak naprawdę cały zespół będzie tworzyć restaurację i musiałbym tu wymienić dużo nazwisk. Restaurację Roberta Lewandowskiego tworzy bardzo duży zespół ludzi, a ja tylko prowadzę ten projekt.

Moja rola będzie polegać na tym, że muszę wymyślić rodowód tej kuchni. Do czego będzie ona nawiązywać, jaki ma być kierunek, co ma reprezentować, dla jakiej grupy docelowej jest skierowana, jaki rodzaj kuchni i przedział cenowy. To musimy ustalić. Myślę, że możemy określić rodzaj kuchni jako amerykańska restauracja – sport bar – z takim sznytem śródziemnomorskim, czyli Nowy Jork i kraje śródziemnomorskie.

Czy możesz powiedzieć na tym etapie, co znajdzie się w menu lokalu?

Nie będę mówić o szczegółach, jakie dania znajdą się w menu, bo jeszcze do otwarcia mamy sporo miesięcy, ale mogę powiedzieć, że to będzie kuchnia amerykańska w stylu sports baru, nieformalnej, luźnej atmosfery w stylu casualowym, która będzie przeciętna takim „broken mediterranean”, czyli złamana kuchnią śródziemnomorską. Nowy Jork plus wszystko to, co jest najlepsze w basenie morza śródziemnomorskiego, czyli Włochy, Hiszpania, Francja, Grecja. To wszystko będzie powodowało, że będzie przyjemnie u nas spędzać czas.

Restauracja jest w budynku starej warzelni, więc też rola piwa będzie mieć znaczenie. Miejsce jest duże, ma sporo kondygnacji. Będzie piękne patio i ogród, więc będzie tam można spędzić cały dzień, pracować, przychodzić z rodziną na lunch, oglądać mecze i spotykać swojego idola, którym jest Robert Lewandowski.

Poza restauracją Roberta Lewandowskiego angażujesz się także w inne projekty. Jednym z nich jest konkurs wspierający gastronomię po lockdownie. Na czym dokładnie polega ten projekt?

Biorę udział jako ekspert w konkursie skierowanym do branży HoReCa. Pomysłodawczynią jest Wioletta Serafin, właścicielka studia K Design. Wspieramy całą branżę HoReCa. Projekt nazywa się „Ruszamy razem”. Moja rola jest taka, żeby z osobami, które nadeślą zgłoszenie, podzielić się wiedzą z zakresu: jak tworzyć food concept, jak tworzyć menu, jak uatrakcyjnić swoje miejsce dla gości. Jeżeli są miejsca, które ucierpiały w ramach kryzysu, jesteśmy po to, żeby pomoc ruszyć od nowa. W konkursie można zyskać poradę prawną, nowy projekt z K Design, można zyskać porady biznesowe czy nawet w zakresie zatrudniania ludzi. Całe kompleksowe podejście do restauracji.