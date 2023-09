Tani i dobry obiad to nie mit. Powstaje pierwsze bistro socjalne w Polsce

Mieszkańcy Katowic często odwiedzający centrum miasta zapewne doskonale znają narożną secesyjną kamienicę wnoszącą się przy ulicy Mikołowskiej 44. Ta wiekowa budowla, która powstała na początku ubiegłego stulecia już wkrótce zaprezentuje się w zupełnie nowej odsłonie. Późną jesienią powstanie tu pierwsze w Polsce bistro socjalne.

Nie tylko pierwsze w naszym kraju, ale jedyne na całym globie – śmieje się Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, który wpadł na pomysł otwarcia lokalu. Dzięki wsparciu władz Katowic ten oryginalny projekt właśnie nabiera realnych kształtów.

Wolne Miejsce to katowicka organizacja społeczna, która od ponad 20 lat wspiera osoby niezamożne i samotne. Organizuje kolacje wigilijne, śniadanie wielkanocne i prowadzi na terenie całego kraju sieć sklepów socjalnych „Spichlerz”. W sierpniu Fundacja wynajęła od Katowic parter i pierwsze piętro kamienicy przy ul. Mikołowskiej 44, a w dniu sfinalizowania umowy wiceprezydent Miasta Jerzy Woźniak przekazał Mikołajowi Rykowskiemu klucze do budynku.

Sporych rozmiarów pomieszczenie znajdujące się na parterze zostanie podzielone na dwie części. Mniejsza już wkrótce zamieni się w przytulną kawiarenkę, w której będzie można usiąść w wygodnym fotel i napić się herbaty. Natomiast drugi, bardziej obszerny lokal, będzie mieścił bistro socjalne. To wyjątkowa restauracja, w której każdego dnia będzie można zjeść niedrogi obiad w cenie o połowę niższej od tych obowiązujących na rynku gastronomicznym.

Warto zapamiętać adres nowego kulinarnego zakątka w Katowicach. Choć zamierzeniem twórców restauracji jest wspieranie ludzi, którzy znaleźli się w finansowych tarapatach, obiad będzie mógł zakupić każdy gość. Bez okazania zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy uzyskania zgody od pracownika Fundacji.

Fundacja Wolne Miejsce zajmuje się również promocją idei #zerowaste organizując warsztaty, których uczestnicy mogą się dowiedzieć, w jaki sposób robić zakupy oraz odpowiedzialnie zarządzać domową lodówką, tak by nie marnować żywności. Ta eko zasada będzie także wykorzystywana w trakcie przygotowywania posiłków w restauracji socjalnej.

Będziemy bazować na produktach pochodzących z naszych sklepów socjalnych, także tych z krótkim terminem przydatności do spożycia. To oznacza, że menu w lokalu będzie się codziennie zmieniać. Jeśli przykładowo w naszych marketach będziemy mieć spore zapasy pomidorów, to możemy się spodziewać, że w bistro podamy np. zupę pomidorową. Taka koncepcja ma swoje plusy, zwłaszcza dla lubiących kulinarne niespodzianki. Dopiero jak do nas wpadną, dowiedzą się co danego dnia serwuje kuchnia – wyjaśnia Mikołaj Rykowski.