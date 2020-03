Tel Aviv rusza z produkcją garmażerki wegańskiej i tworzy nowy brand

- My przestajemy być firmą, która prowadzi restaurację, zaczynamy być firmą, która produkuje żywność - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Malka Kafka, właścicielka i założycielka sieci wegańskich restauracji Tel Aviv Urban Food.

Autor: Magda Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 25 marca 2020 09:01

- Dowóz posiłków uruchomiliśmy głównie po to, by utrzymać naszą załogę. Jednak zmieniamy cały model biznesowy i sposób myślenia o tym biznesie. Zobaczyliśmy, że jeśli zorganizuje się delivery w odpowiedni sposób, to może to być dodatkowym i dobrym źródłem przychodu dla firmy. Wcześniej rozmawialiśmy o dark kitchens i innych możliwościach dywersyfikacji biznesu. Sytuacja zmusiła nas do tego, żeby przejść do działania. Tworzymy nową odnogę w naszym modelu biznesowym - dot. dowozów i kuchni wirtualnej - dodaje Malka Kafka.

Przyznaje, że Tel Aviv rozpoczął produkcję garmażerki wegańskiej i tworzy nowy brand.

- Ta trudna sytuacja zmusza nas do kreatywności i innowacyjności - zapewnia Malka Kafka.