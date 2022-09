Telepizza wymieniła franczyzobiorcę na innego. "Nie stosował się do standardów"

Telepizza porządkuje sieć i egzekwuje obowiązujące w niej standardy. W ciągu roku przekształciła 20 punktów ze statusem lokali własnych w format franczyzowy. Ponad to w 8 lokalach doszło do zmiany franczyzobiorcy.

Telepizza: Franczyza i zmiana franczyzobiorcy

Systematyczny rozwój sieci to oczywiście jeden z podstawowych celów jaki sobie stawiamy. Równie ważne są dla nas najwyższe standardy działalności wszystkich powiązanych z nami podmiotów. Dotyczy to logistyki, jakości produktów i wyrobów, standardów obsługi klienta i identyfikacji wizualnej. Niestety zdarzały się i zdarzają przypadki które wymagają zdecydowanej reakcji Michał Igor Piasecki, prezes zarządu spółki T-pizza, która przejęła właścicielsko w ubiegłym roku polskie aktywa hiszpańskiej sieciówki, jednocześnie zarządczy marki Telepizza w kraju

- Przed kilkoma dniami zakończyliśmy współprace z franczyzobiorca w Warszawie, który nie stosował się do standardów i wymogów sieci. – dodaje Piasecki.

Jak informuje spółka, chodzi o lokal Telepizzy na obszarze strefy Warszawa Ursus. Zawarto tam już umowę z nowym franczyzobiorcą. Po kilkudniowej przerwie lokal został na nowo uruchomiony na potrzebę dostaw, a po przeprowadzeniu remontu będzie on również gotowy do przyjęcia klientów z konsumpcją na miejscu.

Spółka zawarła też już umowy z franczyzobiorcami na działalność w dwóch nowych lokalizacjach. Restauracje powstaną w Gdańsku i w Markach. W tym drugim przypadku Telepizza planuje testowo uruchomienie, na powierzchni 100 m.kw. dwóch konceptów w jednej restauracji.

Telepizza w Polsce

Telepizza, dziś już globalna sieć pizzerii, powstała w Madrycie w 1988 roku. W Polsce, pod nazwą Telepizza Poland sp. z o.o., funkcjonuje od 1992 roku. W szczytowym okresie działalności miała u nas ponad 130 lokali i była uznawana za lidera rynku dostaw pizzy na telefon. Przed 4 laty o przejęcie spółki ubiegał się AmRest, do którego w Polsce należą takie marki jak KFC czy Pizza Hut. Do transakcji nie doszło. W ubiegłym roku, w wyniku zmian u hiszpańskich właścicieli i ich koncentracji głównie na rykach południowej Europy oraz w Ameryce Południowej, polskie aktywa sieci zostały przejęte przez Daniela Piekarskiego i Michała Igora Piaseckiego - menadżerów przez lata związanych z Subwayem - największą siecią franczyzową na świecie. W ich ręce trafiła sieć z 7 punktami franczyzowymi i 10 lokalami własnymi. Obecnie jest to 64 restauracji Telepizza, działających w oparciu o model franczyzy oraz jeden lokal własny. 75% sprzedaży sieci to realizacja dostaw pizzy zamówionych telefonicznie i online