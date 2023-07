Thai Wok: Nasz core business to centra handlowe (wideo)

Thai Wok 14 lat działalności

Anna Wrona, horecatrends.pl: Jaka jest historia Thai Wok?

Bartosz Brusikiewicz, dyrektor zarządzający Thai Wok: Pierwszy lokal otworzyliśmy w 2009 roku w Złotych Tarasach. Od tego momentu rozwijamy sieć. W 2016 roku restauracji było 8, kolejne umowy były podpisane i musieliśmy podjąć decyzję, co dalej: czy sami stworzymy struktury, back office'y itd. czy połączymy się z kimś, kto już ma ten know how. Wybraliśmy tę drugą drogę. Od grudnia 2016 roku połączyliśmy się z grupą EBS, która ma pralnie, miała pijalnie czekolady i inna polską gastronomię. Wdrożyliśmy się w dwa lata w ich system i prowadzimy teraz Thai Wok wspólnie. Ja nim nadal zarządzam jako członek rodziny. Mamy 25 lokalizacji i idziemy do przodu.

Kuchnie azjatyckie w Polsce

Dlaczego kuchnia tajska i jak zmieniała się kuchnia azjatycka na przestrzeni tych lat?

Kuchnia azjatycka w 2009 roku przechodziła kryzys w Polsce. Myślę, że na świecie też. Mieszkałem za granicą, podróżowaliśmy i obserwowaliśmy, co się dzieje na rynku. Kuchnia tajska zaczęła mieć swój "moment" – zaczęła wchodzić na rynki i zaczęła być bardzo popularna. Można powiedzieć, że kuchnia tajska odświeżyła kuchnię azjatycką. Wprowadziła nowe smaki i polepszyła tę kuchnię. W Polsce mieliśmy wtedy głównie bary azjatyckie, więc pomyśleliśmy, że taka nowość będzie fajna. I rzeczywiście to wypaliło.

Mieliśmy typowego "chińczyka", natomiast w tym momencie kuchnia azjatycka staje się już coraz bardziej kuchnią premium.

Tak, ona od tego czasu zaczęła się zmieniać, poprzez kuchnię tajską. Teraz wracają kuchnie chińskie, wietnamskie i najróżniejsze kuchnie azjatyckie. Ta kuchnia jest bardzo popularna i w Polsce, i na świecie.

Jakie macie plany? Na jakie lokale stawiacie?

Cały czas nasz core business to centra handlowe. Chcemy być w najlepszych centrach handlowych, w największych miastach w Polsce. W przyszłym roku planujemy wejść do Krakowa. W grudniu zeszłego roku weszliśmy do Wrocławia. W tym roku jeszcze otworzymy kilka lokali we Wrocławiu. Na razie centra handlowe są głównym celem. Próbujemy różnych innych lokalizacji. Mieliśmy i mamy lokalizacje biurowe, niestety po lockdownach zmieniła się praca w biurach, więc nie bardzo wchodzą one w nasza strategię.

Które danie jest najbardziej popularne w Thai Wok?

Definitywnie Pad Thai. To nasze najbardziej popularne danie – zawsze było i chyba zawsze będzie.