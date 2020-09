The Legendary Jack's Beer: Pandemia zmieniła podejście biznesowe w zarządzaniu lokalem (wywiad)

Sieć restauracji The Legendary Jack’s Restaurant & Bar wprowadziła do swojego menu piwa kraftowe powstałe w kooperacji z browarem Wąsosz, co stało się pretekstem do rozmowy z właścicielami lokalu. O nowych produktach, lockdownie, prowadzeniu biznesu gastronomicznego w czasach pandemii i planach rozwoju sieci opowiada nam Jacek Czauderna, współwłaściciel The Legendary Jack's Bar & Restaurant.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 23 września 2020 08:38

Horecatrends.pl: Restauracje The Legendary Jack's Bar & Restaurant zdecydowały się na wprowadzenie do swojej oferty piw kraftowych. Skąd taka decyzja oraz jak doszło do współpracy z Browarem Wąsosz?

Jacek Czauderna, współwłaściciel The Legendary Jack's Bar & Restaurant: Nowe cztery smaki piwa to odpowiedź na zainteresowanie wśród naszych gości kultowym Jack’s Beer, jak również spożywaniem posiłków w towarzystwie złotego trunku. Szukaliśmy producenta, który dostarczy nam najlepszej jakości piwo rzemieślnicze. Zależało nam również, by był to polski browar, ponieważ cenimy naszych rodzimych dostawców i staramy się wspierać krajowy rynek. Dzięki współpracy z cenionym browarem Wąsosz, który powstał w 1994 roku jako jedna z pierwszych współczesnych warzelni w Polsce, wprowadziliśmy zróżnicowaną smakowo ofertę piw. Co ważne, są one nie tylko niepasteryzowane, ale również niefiltrowane. Taki sposób warzenia wydobywa głęboki smak składników, co cenią miłośnicy piwa.

Wszystkie lokale pod szyldem The Legendary Jack's Bar & Restaurant przetrwały lockdown. Jak sobie Państwo poradzili w tym trudnym czasie?

Czas, w którym zostaliśmy wstrzymani z otwieraniem restauracji, był dla każdego restauratora bardzo trudny. Gdy zamknęliśmy nasze lokale, od razu zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób utrzymać się na rynku, jak odpowiednio zadbać o nasz personel i o jaką promocję zadbać, by dostosować się do nowych realiów. Spokój i rozsądek, które zachowaliśmy, pozwoliły nam przetrwać lockdown. Wynegocjowaliśmy zmniejszenie lub nawet całkowite wyeliminowanie czynszu w okresie zamknięcia restauracji. Postaraliśmy się o tarcze antykryzysowe. W ten sposób zabezpieczyliśmy nasz zespół, żaden pracownik nie został zwolniony. Jesteśmy dumni i cieszymy się, że możemy pracować w tym samym gronie, które mieliśmy przed wybuchem pandemii.

Jak ocenia Pan działalność sektora HoReCa po lockdownie?

Kawiarnie, puby oraz restauracje po pandemii Covid-19 potrafiły z pewnością skorzystać ze wsparcia, jakie mogły otrzymać od państwa. Obecnie próbują odrobić poniesione straty. Sektor HoReCa często na nowo buduje sieć klientów oraz stara się przekonać wcześniej stałych gości do powrotu w ich ulubione miejsca. Nasze lokale często gościły turystów zagranicznych. Na ten moment ta grupa klientów jest bardzo mała. Ruch turystyczny, który diametralnie zmalał, spowodował, że nasze obroty spadły nawet o 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wiele restauracji zostało zamkniętych, ale spora część ma się dobrze, dzięki dostosowaniu się do nowej rzeczywistości i zachowaniu wcześniejszych standardów.

Jaka Pana zdaniem czeka przyszłość branżę gastronomiczną po zamieszaniu spowodowanym pandemią koronawirusa?

Mamy wielką nadzieję, że stan branży gastronomicznej wróci do tego sprzed pandemii. Do czasów, gdzie młodzi ludzie przychodzili do nas beztrosko się bawić i spędzać czas ze znajomymi, gdzie turyści zagraniczni przekonują się, że dobrą kuchnię amerykańską można zjeść również w Polsce, a firmy urządzają huczne i niezapomniane eventy dla swoich pracowników. Na ten moment zależy nam jednak przede wszystkim na bezpieczeństwie i komforcie naszych gości, które zawsze było dla restauratorów ważne. Po pandemii zmieni się przede wszystkim podejście biznesowe do prowadzenia lokali, które wiąże się ze zmniejszeniem liczby ryzykownych dla prowadzonych działalności decyzji i utrzymaniem odpowiedniego zabezpieczenia finansowego „na gorsze czasy”.

Ma Pan w planach rozwój The Legendary Jack's Bar & Restaurant. Kiedy i gdzie możemy spodziewać się nowych lokali pod tym szyldem?

Włożyliśmy mnóstwo pracy i serca, by stworzyć The Legendary Jack's Bar & Restaurant. Nasze lokale znajdują się obecnie w Warszawie, Gdańsku, Sopocie oraz Łodzi. W dalszym ciągu pragniemy rozwijać naszą markę, dlatego stworzyliśmy atrakcyjną ofertę franczyzową. Oferujemy przedsiębiorcom wypracowany przez nas stabilny model biznesowy oraz możliwość otworzenia restauracji w bardzo krótkim czasie. Nie ukrywam, że marzy mi się, by The Legendary Jack's Bar & Restaurant zawitało na Starym Rynku we Wrocławiu i Krakowie. Gwarantujemy zyskowny biznes!

Dziękuję za rozmowę.