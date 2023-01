Tłusty Czwartek 2023: Ile kosztują pączki od Magdy Gessler?

Choć Tłusty Czwartek w tym roku dopiero za miesiąc, to restauracje już teraz w menu proponują pączki i faworki. Swoją ofertę pączków przedstawiły również lokale Magdy Gessler. Ile trzeba zapłacić za pączka od znanej restauratorki?

Magda Gessler zaprasza na pączki

Karnawał to czas faworków, z kolei pierwszym kulinarnym skojarzeniem z Tłustym Czwartkiem są pączki. I chociaż do Tłustego Czwartku pozostał jeszcze miesiąc, to większość lokali już teraz zaprasza na pączki. W tym kierunku poszły również lokale Magdy Gessler "U Fukiera" i " Słodki Słony", które w mediach społecznościowych opublikowały posty z ofertą pączków.

Ile kosztują pączki od Magdy Gessler?

Jak udało nam się ustalić, w tym roku za jednego pączka w restauracji "Słodki Słony" trzeba zapłacić 18 zł. W ofercie są pączki z różą, nadzieniem malinowym, adwokatem, powidłami śliwkowymi z czekoladą. Z kolei pudełko z faworkami (ok. 450 gr) kosztuje 90 zł.

"U Fukiera" pączki są trochę tańsze. Jedna sztuka to wydatek 15 zł. Do wyboru mamy pączki z różą lub z nadzieniem malinowym.

Tradycyjnie już, jak co roku, ceny pączków w lokalach Magdy Gessler są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Część komentujących jest oburzona wysokimi cenami, z kolei inne osoby wyrażają aprobatę i zrozumienie dla takowej ceny.