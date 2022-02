To są najlepsze restauracje według użytkowników Pyszne.pl

Serwis do zamawiania jedzenia online ogłosił 24 tegorocznych zwycięzców Pyszne.pl Awards. Najwięcej głosów, nagrodę główną i tytuł Restauracji Roku zdobyła łódzka Susharnia.

Wyłoniono również najlepsze restauracje z kuchnią polską, włoską, amerykańską, azjatycką, bliskowschodnią i wegańską

Rozstrzygnięta właśnie siódma edycja nagród objęła 27 ogólnopolskich i lokalnych kategorii, w tym nowe - doceniające szczególne zaangażowanie restauracji na polu ekologii i kontaktu z klientami

W siódmej edycji Pyszne.pl Awards użytkownicy wybrali również Sieć Roku, Debiut Roku, Social Media Ninję i docenili podejmowane przez lokale Inicjatywy Proekologiczne

Wyłoniono także najlepszą restaurację w każdym województwie

- Restauracje pracują na swój sukces codziennie. Każdym przygotowanym daniem, każdym nowym pomysłem pokazują swoje zaangażowanie w obsługę na najwyższym poziomie. Ich pasja i pozytywna energia widoczna jest w opiniach użytkowników zamieszczanych w serwisie. Najlepsi z najlepszych mogli liczyć na swoich klientów także w głosowaniu rozstrzygającym o tegorocznych nagrodach - mówi Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Pyszne.pl.

Łódzka Susharnia zwycięzcą trzech kategorii

W tegorocznej edycji konkursu najwyższe uznanie zyskała łódzka restauracja Susharnia, zwyciężając aż w 3 kategoriach: Restauracja Roku, Orient Express i Najlepsza Restauracja Województwa Łódzkiego. Oprócz tytułu, zwycięzca otrzyma zestaw narzędzi promocyjnych i pakiet opłaconych kuponów rabatowych dla swoich klientów.

- Informacja o potrójnym zwycięstwie w konkursie Pyszne.pl Awards sprawiła nam ogromną radość. To bardzo duże wyróżnienie, zważywszy na to, że o wyniku nie decydowało małe jury, tylko głosy gości - ten dowód docenienia ze strony klientów to najważniejsza nagroda z możliwych - mówi Mateusz Francew, właściciel Susharni.

I dodaje: - Myślę, że podstawą naszego sukcesu jest dbałość o szczegóły, staranne wyjaśnianie każdej sytuacji i szybka reakcja na ewentualne niedociągnięcia. Dbałość o zadowolenie gości to podstawa dobrej reputacji. Klient który jest zadowolony - wraca. A klient, który jest zachwycony - nie tylko wraca, ale też opowiada o nas znajomym.

Najlepsza kuchnia, Social Media i ograniczenie zużycia plastiku

Spośród ponad setki restauracji nominowanych w 11 ogólnopolskich i 16 wojewódzkich kategoriach, wyłoniono 24 zwycięzców. Niektórzy mogą cieszyć się więcej niż jednym tytułem.

Zupa pomidorowa i kotlet schabowy z warszawskiej restauracji Kucharek Sześć podbiły serca i zadowoliły podniebienia gości, zapewniając lokalowi pierwsze miejsce w kategorii Kuchnia Polska i tytuł Najlepszej Restauracji Województwa Mazowieckiego.

Odzwierciedlenie w konkursie Pyszne.pl Awards znalazła również rosnąca popularność kuchni wegańskiej. Zwycięzcą przebojowej kategorii Wege Fenomen okazał się krakowski Vegab, umiejętnie wydobywający pełnię smaku z sycącej kuchni roślinnej.

Laureatem nagrody Social Media Ninja została restauracja Ram Ram Ji z Gdyni, której chicken tikka masala świetnie wygląda na zdjęciach i wzbudza żywe zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Zwycięzcą w kategorii o wyjątkowym znaczeniu - Inicjatywy Proekologiczne - okazała się restauracja Komu hummus? z Gliwic, której działania na rzecz ograniczenia zużycia plastiku i wybór ekologicznych produktów od lokalnych rolników zasłużyły zdaniem klientów na najwyższe uznanie.

Lista zwycięzców Pyszne.pl Awards

● Restauracja Roku - Susharnia, Łódź

● Inicjatywy Proekologiczne - Komu hummus?, Gliwice

● Social Media Ninja - Ram Ram JI, Gdynia

● Debiut Roku - Scena Pierogowa Grabiszyńska, Wrocław

● Sieć Roku - Pasibus, Wrocław i 12 innych miast

● Wege Fenomen - Vegab, Kraków

● Orient Express - Susharnia, Łódź

● Amerykański Sen - Głodzilla, Pińczów

● Włoska Uczta - Podgrzany Talerz, Szczecin

● Bliskowschodnie Odkrycie - Kebaby - Retail Park Mieszka, Szczecin

● Kuchnia Polska - Kucharek Sześć, WarszawaNajlepsza Restauracja - Pomorskie - Dziana Dana, Gdynia

● Najlepsza Restauracja - Warmińsko-Mazurskie - Pizzeria Boska, Olsztyn

● Najlepsza Restauracja - Małopolskie - Bigger Burger, Kraków

● Najlepsza Restauracja - Kujawsko-pomorskie - Burger Patrol, Bydgoszcz

● Najlepsza Restauracja - Lubelskie - Eat&Go, Lublin

● Najlepsza Restauracja - Łódzkie - Susharnia, Łódź

● Najlepsza Restauracja - Podkarpackie - Dersim Kebab, Rzeszów

● Najlepsza Restauracja - Świętokrzyskie - Aroi Thai Restaurant, Kielce

● Najlepsza Restauracja - Śląskie - Ośrodek nad Dokawą, Pszczyna

● Najlepsza Restauracja - Wielkopolskie - Wehikuł Czasu, Zbąszyń

● Najlepsza Restauracja - Lubuskie - Heey Pizza, Gorzów Wielkopolski

● Najlepsza Restauracja - Zachodniopomorskie - Heat's Pizza, Szczecin

● Najlepsza Restauracja - Mazowieckie - Kucharek Sześć, Warszawa

● Najlepsza Restauracja - Podlaskie - Toni Peperoni, Augustów

● Najlepsza Restauracja - Dolnośląskie - Mango Mama Rynek, Wrocław

● Najlepsza Restauracja - Opolskie - Dlaczego Nie, Opole