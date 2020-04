Tomasz Czudowski: Kryzys wyzwala siłę. Wyzwaniem będzie otwarcie lokali po pandemii

Po pierwszej panicznej reakcji sektora gastro na przymusowe zamknięcie lokali, branża przeszła do działania. Dowodem na to jest szereg inicjatyw, akcji pomocowych ale i innowacyjnych biznesowych działań restauratorów. Zapraszamy na rozmowę z Tomaszem Czudowskim, restauratorem, współwłaścicielem winebaru Alewino oraz Restauracji Forty, inicjatorem akcji #wspieramgastro.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 10 kwietnia 2020 09:21

- Inicjatywa #wspieramgastro zaczęła się od tego, że chcieliśmy przekazać Ministerstwu Rozwoju listę postulatów, żeby mieli nad czym pracować przygotowując tarczę. Okazało się jednak, że nasze postulaty nie zostały wzięte pod uwagę, więc przeszliśmy do działania, bo nie było innej opcji. Po wstępnej panice doszło do nas, że to wszystko potrwa trochę dłużej niż początkowo sądzono i że musimy się w jakiś sposób zorganizować, żeby dobrze albo lepiej działać - wylicza restaurator.

- Jakąś opcją była współpraca z agregatorami - jednak szybko się okazało, że jest duża kolejka, żeby podłączyć się do tych platfom, poza tym nagle wszyscy się zorientowali, że prowizje są spore, bo sięgają 30 proc. To w tym momencie nieopłacalne. Dlatego stworzyliśmy spółdzielnię wszelkiego rodzaju biznesów gastro w Warszawie, które zdecydowały się zbudować wspólnie portal, z którego można na podobnych zasadach jak u agregatorów, zamawiać dania z poszczególnych lokali - mówi Tomasz Czudowski.

Czy są plusy tej całej sytuacji?

- Każda trudność daje nam jakąś siłę do działania. W moim przypadku kryzys uświadomił jak cudowny i wyrozumiały mam zespół. Pokazał nam też potencjalnie nowe kanały i formy przychodowe na przyszłość. Staramy się sobie radzić jak tylko się da, wyzwoliło to dużą kreatywnoąć i energię ale i wolę przetrwania - dodaje Tomasz Czudowski.

Co jest Wam potrzebne od rządu, na jakie wsparcie liczycie?

- Nam jest potrzebna przede wszystkim płynność finansowa, która najczęściej jest do zrealizowania przez kredyty bez oprocentowania, z odroczonym czasem spłaty - żeby opłacić pracowników, czynsze i wszystkie koszty stałe, które mamy - a to stanowi 60-70 proc. całkowitych miesięcznych naszych kosztów - wylicza restaurator.

Co z dostawcami?

- Rozmawiamy z nimi. To nie są łatwe rozmowy. Bo kryzys przyszedł nagle. Rozmawiamy o odroczeniu zaległych kosztów. Ale my również chcemy ich wspierać. Mamy nadzieję, że wszyscy przetrwamy ten trudny okres i razem się odbudujemy - mówi Tomasz Czudowski.

Co dalej?

- Ogromnym wyzwaniem będzie ponowne otwarcie lokali po pandemii. Ponowne zatowarowanie restauracji i odbudowa obrotów to będzie bardzo trudny dla wszystkich, okres, w którym będziemy potrzebować ogromnego zastrzyku środków obrotowych - mówi Tomasz Czudowski.