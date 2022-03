Tomasz Czudowski rozkręca Muzealną i pomaga uchodźcom

– Ledwo co wyszliśmy z pandemii, a przed nami jeszcze trudniejszy okres niepokoju u naszych sąsiadów. Pomagamy, jak możemy, gotując dla uchodźców zarówno w Warszawie, jak i pod granicą w Hrubieszowie, a jednocześnie rozkręcamy Muzealną – mówi horecatrends.pl Tomasz Czudowski.

Muzealna w Muzeum Narodowym w Warszawie to nowy lokal Tomasza Czudowskiego. Restaurator razem z żoną Kasią oraz przyjaciółmi, którzy wsparli finansowo projekt, realizuje marzenie o miejscu z duszą wypełnionym nowoczesnym designem.

Pandemia i zamknięcie Fortów

Jak wspomina Tomasz Czudowski, czas pandemii był dla niego niezwykle wyczerpujący nie tylko finansowo, lecz także psychicznie. Mimo różnych działań podejmowanych w okresie lockdownów, jednej z restauracji – Fortów – nie udało się utrzymać.

– W 2019 roku, tuż przed pandemią, otworzyliśmy Forty w Forcie Mokotów. Restauracja nie mogła skorzystać z rządowego wsparcia finansowego, co spowodowało, że musieliśmy ją zamknąć. Część zespołu z Fortów udało nam się utrzymać w okresie letnim w AleWino. Chcieliśmy dalej z nimi pracować. Szukaliśmy czegoś nowego, a najłatwiejszym sposobem było przejęcie już istniejącego lokalu (wtedy nie trzeba robić najtrudniejszej pracy związanej z dostosowaniem kuchni, wentylacją, hydrauliką, podłączeniami itd.). Muzeum Narodowe było na naszym radarze już od dłuższego czasu. Zawsze nas ciągnęło do tego miejsca. Przestrzenie, które otwieramy, są zawsze unikalne. Szukamy miejsc z duszą. Z poprzednimi właścicielami, którzy mieli tu restaurację, znaliśmy się od wielu lat i byliśmy w kontakcie jeszcze przed pandemią. Kiedy musieliśmy zamknąć Forty, wróciliśmy do tego pomysłu. Akurat zbiegło się to w czasie z nową działalnością właścicieli tej restauracji. Był więc to idealny czas na przejęcie obiektu – mówi Tomasz Czudowski.

Z pomocą w otwarciu nowej restauracji przyszli przyjaciele i goście AleWino i Fortów, którzy zaproponowali wsparcie finansowe, stając tym samym mniejszościowymi inwestorami Muzealnej.

– Nie byłoby nas samych stać na to, żeby otworzyć nowe miejsce. Wyszliśmy bardzo poobijani finansowo, z ogromną stratą po dużej inwestycji w jedną restaurację plus ze stratą w okresie pandemii. Musieliśmy bardzo dużą część oszczędności włożyć w to, żeby przetrwać. Jednocześnie w całym okresie pandemii mieliśmy bardzo ciepłe kontakty z naszymi gośćmi, którzy przychodzili do nas z chęcią pomocy. Pytali, co mogą zrobić, żeby nam pomóc, żebyśmy przetrwali – wspomina.

I tak jednym ze współinwestorów został dobry kolega Tomasza Czudowskiego jeszcze z pracy w Google, Piotrek Zalewski, który znał sytuację i zaproponował, że mogą zrobić coś razem. Później dołączyli goście z AleWino - Bartosz i Paulina Górczyńscy którzy również zaproponowali wsparcie finansowe w otwarciu nowego miejsca.

Współpraca z Muzeum Narodowym

O wyjątkowości Muzealnej stanowi już sam modernistyczny gmach Muzeum Narodowego z siedzibą zbudowaną w latach 1927–1938 i zaprojektowaną przez Tadeusza Tołwińskiego, w który nowa restauracja wpisała się z logo autorstwa Jakuba Jezierskiego.

– Ten gmach ma dla mnie kilka aspektów: jest symbolem Warszawy. To budynek, z którym dorastałem, odwiedzałem wielokrotnie na wycieczkach szkolnych, z rodzicami czy potem samemu. Budzi we mnie dużo pozytywnych emocji. Jest monumentalny, ogromny. Z kolei kiedy schodzimy w dół do restauracji, otwiera się z kolei zupełnie inna przestrzeń – z wyjściem na ogród. Jesteśmy przy parku, więc w lecie jest tu piękna przestrzeń z dużą częścią ogrodową i tarasem. W drugiej części budynku jest także część kawiarniana – cafe Lorenz, którą będziemy wieczorami zamieniać w wine bar – zapowiada restaurator.

Restauracja oprócz tego, że jest otwarta dla gości zewnętrznych, pełni też funkcję restauracji dla pracowników oraz dla gości muzealnych. Szefem kuchni jest Przemysław Suska.

Menu oparte jest na lokalnych, sezonowych polskich produktach. Można w nim znaleźć autorskie, odważne interpretacje znanych i lubianych dań kuchni polskiej oraz nieoczywiste podejście do sezonowych produktów. W karcie znajdziemy m.in. mamy wegański „smalec” czy kluski leniwe z koziego sera.

Karta win została przygotowana przez sommeliera Damiana Zakrzewskiego i jest oparta w znacznym stopniu na butelkach polskich oraz regionu środkowo-wschodniej Europy. Większość etykiet pochodzi od producentów nisko „interwencyjnych”, dbających o środowisko oraz naturalność swoich win.

Muzealna: Design polskich projektantów

Wystrój Muzealnej zainspirowany jest Galerią polskiego wzornictwa, która znajduje się nad przestrzenią restauracji.

– Wszystko w Muzealnej jest zaprojektowane i zrobione przez polskich projektantów i polskie firmy. Za projekt wnętrza odpowiada Anna Łośkiewicz (Łośkiewicz Studio). Staraliśmy się z skorzystać z polskiego wzornictwa młodego pokolenia. Mamy stół Tomka Rygalika, krzesła Mai Ganszyniec, totemy zrobione na drukarkach 3D przez UAU Projekt. Na wszystkich ścianach restauracji są grafiki Jan Dobkowskiego, które powstały w 2012 roku jako kontynuacja cyklu "Wszechbędące", rozpoczętego w latach 60. Dobkowski jest świetnym artystą. Jego prace znajdują się we wszystkich muzeach narodowych w Polsce oraz w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Te ściany traktujemy jak żywe obrazy. Chcieliśmy wydobyć z już istniejącego wnętrza przestrzeń, jasność, a z drugiej strony dodać pewne znane elementy, np. zawiesiliśmy jako element dekoracyjny podobrazia i położyliśmy naturalny tynk gliniany polskiej firmy dla poprawy akustyki – wymienia Tomasz Czudowski.

Muzealna w rozwoju

Zespół Muzealnej pracuje obecnie z Muzeum Narodowym nad komunikację zewnętrzną. Za chwilę w środku pojawi się neon, potykacze oraz komunikaty na bramie zewnętrznej.

– Jesteśmy na takim etapie, że co tydzień pojawia się coś nowego. Na razie jesteśmy trochę speakeasy, ale w ciągu najbliższego miesiąca będziemy już w pełni gotowi z komunikacją zewnętrzną. Pracujemy też nad cafe Lorenz. Tam przestrzeń w środku jest niewielka, ale za to jest duży potencjał zewnętrzny. Muzeum zrobiło piękny ogród od strony Alei Jerozolimskich. Ta przestrzeń ruszy w kwietniu – zapowiada.

Muzealna znajduje się na poziomie -1 w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Warszawie. Restauracja oferuje 60 miejsc siedzących oraz salę VIP. W restauracji dostępne jest menu dla dzieci i foteliki dziecięce. Restauracja jest czynna od wtorku do soboty w godzinach 10 - 23 oraz w niedziele w godzinach 10-20.