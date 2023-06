Tomek Czechowski: Polska gastronomia to rynek tani i premium, nie ma "środka"

Tomek Czechowski: Mamy zdecydowanie kryzys w gastronomii

Jak oceniasz obecną sytuację na rynku gastronomicznym w Polsce?

Rynek gastronomiczny jest bardzo podzielony w tym momencie. Uważam, że jest tani rynek, który ma się dobrze. Jest rynek premium, który ma się bardzo dobrze, ale nie ma już środka. Mamy zdecydowanie kryzys w gastronomii, bo on jest i po covidzie, i po wojnie jest on bardzo zauważalny, ale utrzymują się jakościowe koncepty. Takie, które mają na siebie pomysł, które zbudowały przy pandemii też społeczność, które nie poddały się i udało im się przetrwać. We Wrocławiu widać dużo zamknięć, ale również też widać restauracje, które są jakościowe, utrzymują się i mają coraz większą liczbę gości.

Jak oceniasz pozycję „Młodej Polski” na rynku?

„Młoda Polska” jest ugruntowanym już miejscem na rynku polskim i wrocławskim. Udało nam się przetrwać COVID. Udało nam się utrzymać zespół i jakby swoją filozofią toczymy cały czas do przodu, więc nasza pozycja w tym momencie jest niezagrożona. Wiemy, jak to robić, wiemy, jak gościć naszych gości i nasza filozofia przekłada się na to, że mamy tak zwany „full house”, za co jestem bardzo wdzięczny naszym gościom i moim współpracownikom. Idziemy do przodu. „Młoda Polska” ma się bardzo dobrze.

Prowadzisz lokal gastronomiczny, planujesz otwarcie kolejnego i dodatkowo angażujesz się we wspólny biznes z Kubą Wojewódzkim i Januszem Palikotem? Jak ci się udaje to wszystko utrzymać w ryzach?

Przede wszystkim to jest tak, że gastronomia, czyli restauracja to jest moja miłość i moje hobby. Jeżeli coś bardzo kochasz, to nie czujesz wtedy, kiedy pracujesz. A jeżeli chodzi o biznes alkoholowy, który robię z Januszem i Kubą, to oczywiście jest to bardzo dużo pracy, ale kiedy jak nie teraz, kiedy jak nie w tym wieku. Mamy bardzo dużo wspaniałych kierowników i pracowników, dzielimy między sobą zadania, więc wszystko da się pogodzić.

Dziękuję za rozmowę.