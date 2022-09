Toskańskie restauracje powstaną we Wrocławiu, Krakowie – a największa w Katowicach

Toscanizzazione Art Bistro zapowiada otwarcie toskańskich restauracji w kilku dużych, wojewódzkich miastach w Polsce. Jeszcze w tym roku otworzy się restauracja Toscanizzazione we Wrocławiu przy Bulwarze Staromiejskim. Największy, 500-metrowy lokal powstanie w Katowicach.

Pierwszy lokal z sieci toskańskich restauracji tworzonej przez Toscanizzazione Art Bistro powstanie we Wrocławiu przy Bulwarze Staromiejskim

Największym lokalem sieci ma być 500-metrowy Italian Food Hall na parterze drugiej, wyższej wieży .KTW w Katowicach

Kuchnie toskańskich restauracji będą pracować na winie i oliwie z toskańskiej winnicy należącej do Toscanizzazione Art Bistro oraz na produktach toskańskich producentów żywności

Sieć Toscanizzazione tokenizuje restauracje i zaprasza swoich przyszłych gości jako mikrowspólników

Jak informuje horecatrends.pl Michał Bukowski, CEO Toscanizzazione Art Bistro na I i II kwartał 2023 r. planowane są otwarcie konceptu w Katowicach w prestiżowej lokalizacji, w wieży Biurowca KTW II - będzie to lokal o powierzchni 500 m kw. oraz w Krakowie w kompleksie biurowym Korona - lokal o powierzchni 140 m kw.

Finalizowane są umowy na kolejne 700 m kw. w miastach wojewódzkich do realizacji w III i IV kw. 2023 r. Sieć zakłada dynamikę 5-6 lokalizacji r/r.

Na produktach z własnej toskańskiej winnicy

Na sieć restauracji będą składać się zróżnicowane koncepty wokół kulinarnej kultury Italii.

- Autentyczność Toskanii i samych Włoszech to jest to, co chcemy przenosić do Polski podtrzymując nasza dewizę „Z ziemi włoskiej do Polski”. Nie sposób zaszufladkować naszych konceptów do konkretnego typu restauracji, ale każdy kto lubi włoską atmosferę znajdzie coś dla siebie - mówi horecatrends.pl Michał Bukowski.

Podaje, że toskańska restauracja we Wrocławiu będzie bazowała na autentycznych produktach i potrawach z tego regionu. W Krakowie - z uwagi na powierzchnię 140 m kw. - powstanie Cantina z szybkimi daniami na miejscu i w ofercie grab-to go.

- Najbardziej rozbudowany i spektakularny koncept przygotowujemy dla Katowic. W II wieży KTW powstanie Italian Food Hall, gdzie na 500 metrach kwadratowych znajdzie się 5 zróżnicowanych, charakterystycznych dla Włoch stref z jedzeniem, mobilny bar oraz salon naszych zabytkowych włoskich motocykli - wylicza CEO Toscanizzazione Art Bistro.

Michał Bukowski informuje też, że spółka posiada własną 77-hektarową winnicę Terra di Dio - w prowincji Capannoli, w sercu Toskanii, gdzie produkuje wino oraz oliwę, a wkrótce także mąkę!

- Stamtąd też pochodzą producenci większości produktów, na których będziemy przyrządzać potrawy – to nasi sąsiedzi. Prace nad menu trwają. Do naszego projektu zaprosiliśmy naszego wspólnika, restauratora z Pizy, który będzie czuwał nad DNA Toskanii w naszych wszystkich konceptach kulinarnych – podkreśla szef Toscanizzazione Art Bistro.

Italian Food Hall w Katowicach ma być game changerem gastronomii

Michał Bukowski informuje, że Italian Food Hall w drugiej, wyższej wieży będzie dysponował 500 m kw. lokalu oraz 250 m kw. ogródka.

- Przy pracy nad koncepcją funkcjonalną, udało się wypracować bardzo oryginalny układ. Zabierzemy gości na włoską uliczkę, gdzie będą mogli wybierać spośród pięciu konceptów kulinarnych, a na końcu wizyty zaopatrzyć się w najlepszej jakości produkty z deli oraz wyjechać z lokalu zabytkową Vespą na przejażdżkę, czy nowym nabytkiem z salonu Motorizzazione, który także znajdzie się w tej przestrzeni – relacjonuje horecatrends.pl Bukowski.

I dodaje: - Chcemy, aby lokal wyznaczył nowe trendy w projektowaniu lokali gastronomicznych. Tworzymy game changer nie tylko w Katowicach, ale jako model biznesowy w branży gastro. Katowicki lokal będzie połączeniem oferty biurowej dla pracowników KTW i kompleksowego miejsca wieczornych spotkań po pracy. Lokalizacja daje też możliwość, aby wybierając się na wydarzenia w Spodku czy MCK można było spędzić przyjemnie czas zarówno na before, jak i after party.

CEO Toscanizzazione Art Bistro podkreśla też, że sieć Toscanizzazione jako pierwsza na świecie tokenizuje restauracje i zaprasza swoich przyszłych gości jako mikrowspólników.

- Dzięki temu modelowi mamy już ponad 2 tysięcy aktywnych ambasadorów marki, głównie w aglomeracji śląskiej - podaje Michał Bukowski.