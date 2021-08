Największy festiwal kulinarny od teraz będzie trwał 365 dni w roku. Twórcy Restaurant Week uruchomili platformę Restaurant Club do rezerwacji stolików w restauracjach.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 sierpnia 2021 11:25

Festiwale Restaurant Week

Restaurant Week Polska od 2014 roku zorganizował już 28 festiwali, podczas których wydano prawie 3 miliony dań i blisko milion koktajli festiwalowych. We współpracy z ponad dwoma tysiącami restauracji z całego kraju Restaurant Week Polska rozwija rodzimą kulturę kulinarną, promuje niezależną scenę restauracyjną oraz edukuje w zakresie świadomego jedzenia czy ograniczania marnowania żywności.

– Znamy branżę gastronomiczną, trendy kulinarne i upodobania gości na wylot, więc stworzenie platformy do wygodnej rezerwacji stolików było dla nas naturalnym krokiem rozwoju. Jako Restaurant Club jednoczymy wysiłek promocyjny całej niezależnej sceny restauracyjnej, by wspólnie przyciągać do niej gości i konsekwentnie budować w Polsce modę na chodzenie do restauracji – mówi Paweł Światczyński, założyciel i CEO Restaurant Week.

Na opracowanie technicznej strony Restaurant Club jej twórcy wykorzystali miesiące zamknięcia gastronomii. Dzięki festiwalom ich platforma jest największym w Polsce tego typu portalem służącym do kulinarnych odkryć i rezerwacji, a już wkrótce stanie się narzędziem do codziennych rezerwacji.

– Do współpracy przy Restaurant Club zaprosiliśmy wszystkich uczestników dotychczasowych festiwali. To prośby i sugestie gości i restauratorów, by Restaurant Week trwał cały rok, zmotywowały nas do rozwoju biznesu w tym kierunku. Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu przy organizacji największych festiwali kulinarnych w Polsce, ale jednocześnie weszliśmy w nowy dla nas, cyfrowy świat, dzięki czemu nasz biznes osiąga coraz większą skalę – zauważa Maciek Żakowski, współzałożyciel Restaurant Week i Restaurant Club.

Partnerstwo z Daftcode

RestaurantClub łączy doświadczenie Restaurant Week w gastronomii ze startupowym know-how Daftcode i ma sprawić, że restauracje staną się jeszcze bardziej przystępne. Członkostwo w RestaurantClub jest na wstępie bezpłatne, co pozwala wyselekcjonowanym przez Restaurant Week restauracjom korzystać z platformy i docierać do nowych gości.

– Daftcode ma doświadczenie w budowaniu strategii wejścia na rynek dla startupów z różnych branż i coraz częściej otwiera się na biznesy lifestylowe. Zainwestowaliśmy w Restaurant Week i stworzyliśmy wspólnie Restaurant Club, bo chcemy ułatwić życie konsumentom i widzimy spory potencjał biznesowy w digitalizacji biznesu gastronomicznego. Wierzymy też, że uproszczenie procesu rezerwacji może przyciągnąć do restauracji nowych gości, a więc być paliwem dla restauratorów, dla których minione półtora roku nie było łatwe – mówi Jędrzej Szcześniak, współzałożyciel i Partner Zarządzający w Daftcode.

– Bogatą ofertę restauracji ubraliśmy w prostą w obsłudze aplikację, więc rezerwacja stolika na naszej platformie zajmuje nie więcej niż 1 minutę i jest w pełni zdigitalizowana. Użytkownik w jednym miejscu ma ogromny wybór restauracji, ale są one przez nas sprawdzone i polecane, więc gwarantujemy gościom najwyższą jakość – dodaje Paweł Seweryn, Partner Zarządzający w Daftcode.