Twórcy słynnej orientalnej marki PaTaThai na Forum Rynku Spożywczego i Handlu!

Czy umiejętności i doświadczenie zdobyte w trakcie kariery sportowej można z powodzeniem wykorzystać prowadząc lokal gastronomiczny? Jak ważne w biznesie jest spotkanie na swej zawodowej drodze odpowiednich partnerów? Jak dobrze trzeba gotować, by zachwycić pracowników Tajskiej Ambasady i zasłużyć na prestiżowy certyfikat Thai Select? Te i wiele innych ciekawych pytań zadamy drugiego dnia tegorocznego Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Gośćmi cyklu wywiadów organizowanych pod hasłem HORECATRENDS TALKS: Wszystkie twarze gastronomii będą: Łukasz Kadziewicz były siatkarz, a obecnie dziennikarz sportowy oraz jego przyjaciel i wspólnik Hubert Czwarno, z którym wspólnie prowadzi sieć restauracji PaTaThai. Startujemy już 7 listopada!

Jakie były początki tej gastronomiczno – biznesowej kooperacji? Hubert Czwarno wraz z bratem otworzył w Radomiu kameralną tajską restaurację w niewielkim lokalu o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Miejsce niemal od początku przyciągało tłumy fanów orientalnych, egzotycznych smaków i jego założyciele postanowili rozwinąć ten dobrze rokujący kulinarny koncept.

Dziś ten zgrany biznesowy team, oprócz lokalu w Radomiu, prowadzi trzy dobrze prosperujące tajskie restauracje w Warszawie: na Mokotowie, Żoliborzu i Powiślu i myśli o otwarciu kolejnych placówek i uruchomieniu usługi cateringowej.

Pandemia, wojna za naszą wschodnią granicą, inflacja. Ostatnie lata z pewnością nie należały do najłatwiejszych. Moim zdaniem, to, że przetrwaliśmy wynika z faktu, że momentami jesteśmy idealnie uzupełniającym się zespołem. Zdaliśmy ten egzamin jako ludzie i to jest najcenniejsze. Wszyscy, którzy funkcjonują w świecie gastronomii mają świadomość, że nie wystarczy otworzyć restauracji, zaprezentować jej na rynku i postarać się o uznanie w oczach gości. Prowadzenie lokalu to niekończący się proces. Trzeba się spotykać, rozmawiać analizować elementy, które nam wyszły i przyglądać się projektom, których z różnych przyczyn nie udało się zrealizować, To nieustanna ciężka praca – dodaje Łukasz Kadziewicz.