Uroczystość wręczenia Gwiazdek Michelin 2020 inna niż zwykle

W piątek 18 grudnia na terenie Olivii Business Centre w Gdańsku odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień międzynarodowego przewodnika kulinarnego Michelin. Uroczystość poprowadził Mikołaj Rey, a nagrody wręczał partner przewodnika Michelin w Polsce, Prezydent Akademii Gastronomicznej w Polsce oraz Sekretarz Generalny Europejskiej Akademii Gastronomicznej w Paryżu Maciej Dobrzyniecki.

Autor: horecatrends.pl Data: 19 grudnia 2020 14:11

W czasie otwarcia uroczystości Maciej Dobrzyniecki nawiązał do sytuacji, w jakiej środowisko gastronomii znalazło się w ostatnich miesiącach: "Przewodnik istnieje od 120 lat, jednak rok temu nikt z nas nie przypuszczał, co nam przyniesie rok 2020. Co przyniósł, wszyscy bardzo dobrze wiemy. Wielu naszych przyjaciół na całym świecie ucierpiało przez sytuację pandemiczną, wielu musiało kompletnie zmienić swój koncept kuchni. Kilkunastu naszych przyjaciół w Polsce również dotknęła ta sytuacja, jednak w tak doniosłym dniu cieszmy się z tej uroczystości, cieszmy się, że jesteśmy wszyscy razem. Łączę się z Wami z Gdańska, miasta Solidarności i tym przesłaniem solidarności chciałbym się z Wami wszystkimi podzielić: wszyscy obecnie powinniśmy solidarnie się wspierać"

Słowa wsparcia dla polskiego środowiska gastronomicznego skierował również Tommy Maussin, wice prezydent, global director przewodnika Michelin: Drodzy szefowie, Droga społeczności gastronomiczna.

"Ograniczenia w przemieszczaniu się powodują, że nie mogę być z Wami na miejscu, jednak jest nam niezmiernie miło, że w ten zdigitalizowany sposób możemy świętować wspólnie z Wami i pogratulować aż 37 restauracjom tegorocznych wyróżnień. Wszyscy mierzymy się z bezprecedensowymi wyzwaniami, ale wszyscy jesteśmy pod wrażeniem odwagi i wytrwałości, jaką prezentujecie. Nawet jeżeli 2020 rok był trudny, to Wasza pasja i talent zrobiła niesamowite wrażenie na naszych inspektorach. Z 30 edycjami na całym świecie i 15 tyś. restauracjami, przewodnik Michelin tworzy wyjątkową społeczność szefów kuchni i zespołów restauracji, która czymś w rodzaju wielkiej rodziny i czekamy na moment, kiedy będziemy mogli wszystkich Was ponownie zobaczyć. Trzymajcie się zdrowo i przyjmijcie życzenia Dobrych Świąt Bożego Narodzenia"

Za 2020 rok wyróżnienia zostały wręczone szefom kuchni i restauratorom w trzech kategoriach: sztućce Michelin, Bib Gourmand oraz Gwiazdki Michelin.

1 komplet sztućców otrzymały:

Restauracje z Warszawy: Robert Trzópek, Restauracja Bez Gwiazdek, Piotr Popiński i Restauracja Eliksir z szefem kuchni Michałem Szcześniakiem; Grzegorz Zięba, restauracja Kieliszki na Próżnej; Piotr Wójcik, Koneser Grill; Dariusz Baranski, restauracja Warszawska; Piotr Ziętara z restauracji Winosfera.

Restauracje z Krakowa: Dmitry Poleszuk szef restauracji Bianca; Edward Gorzkowicz z Enoteca Pergamin; Monika Turaszewicz, restauracja Farina; Wołodia Selepryma, szef restauracji Hana Sushi; Daniel Myśliwiec, Agata Sikora z restauracji Charakter; Małgorzata Fluder z restauracji Kogel Mogel; Tomasz Leśniak z restauracji Nota Resto; Przemysław Bilski, Pod Nosem; Dariusz Mańkowski, Restauracja Szara; Renata Targosz, restauracja Zakładka.

2 komplety sztućców otrzymali:

W Warszawie Michał Mendel, restauracja Koncept 13; Jan Winiarski, restauracja Dyletanci; Beniat Alonzo, szef kuchni Europejski Grill; Andrzej Rudnicki, restauracja Mokotowska 69; Jacek Grochowina, restauracja Nolita; Bartosz Szymczak, restauracja Rozbrat 20.

W Krakowie: Grzegorz Fica, Artur Bień, restauracja Albertina; Grzegorz Bucki, restauracja Amarylis; Miłosz Grabowski, restauracja Pod Różą; Krzysztof Żurek, restauracja Trzy Rybki; Kinga Dyląg, restauracja Szara;