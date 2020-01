View this post on Instagram

W 2019 r. odnotowano duże tempo wzrostu zatrudnienia w gastronomii W 2019 r. obserwowaliśmy skutki pogłębiania się luki kadrowej. Z rejestrów ubyło ponad 100 tys. bezrobotnych, a pensje rok do roku wzrosły średnio o 6,5%. Największe podwyżki dostali pracownicy w administracji i działalności wspierającej (o 9,3%), handlu i naprawie aut (o 6,9%) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 6,6%) – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.