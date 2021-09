W KFC wystartowała oferta 5+ MegaBox

Od dziś w KFC chrupiący kurczak w sekretnej panierce autorstwa Colonela Sandersa dostępny jest w super ofercie. Za 19.95 zł można delektować się aż dwoma cheesburgerami, stripsami, frytkami i wielką dolewką ulubionego napoju.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 07 września 2021 09:56

W promocyjnym boxie znajdziemy dwa cheesburgery z soczystą polędwiczką z kurczaka w aromatycznej sekretnej panierce na bazie 11 ziół z dodatkiem ketchupu, musztardy, złocistego sera cheddar i pikli, a także pikantne stripsy, chrupiące frytki oraz wielką dolewkę ulubionego napoju.

Oferta 5+ MegaBox jest dostępna we wszystkich restauracjach KFC na terenie całej Polski. Nie zwlekaj i już dziś wpadnij do KFC po pyszny box za jedyne 19,95 zł lub zamów go wygodnie poprzez aplikację. Promocja 5+ MegaBox obowiązuje począwszy od 7 września br. do odwołania.