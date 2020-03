W kryzysie liczą się relacje. Do kogo dziś zadzwonisz i porozmawiasz o swoich kosztach?

Zdaniem Krzysztofa Kalicińskiego, konsultanta, wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego, trenera biznesu i coach'a. To co pozwala przetrwać czas kryzysu i przezwyciężyć wszystkie trudności to - RELACJE - z zespołami, wynajmującymi, dostawcami i Klientami. Relacje zbudowane na długo wcześniej zanim pojawiły się trudności.

Autor: PP, www.horecatrends.pl Data: 23 marca 2020 14:44