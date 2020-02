W niedziele bez handlu Polacy nie ograniczają wizyt w centrach handlowych. Wybierają kino i restauracje

2/3 Polaków przyznaje, że zakaz handlu w niedzielę nie wpłynął na częstotliwość ich odwiedzin centrów handlowych, jedynie przesunął dzień zakupów – wynika z badania zleconego przez CBRE. Wskazano, że przy nieczynnej strefie handlowej, wybierają kino, strefę zabaw dla dzieci czy restauracje.

Autor: PAP Data: 12 lutego 2020 10:09

Z badania CBRE wynika, że dla 61 proc. osób zakaz handlu w niedzielę nie przyczynił się w żaden sposób do ograniczenia wizyt w centrach handlowych. Do redukcji czasu spędzanego w centrach handlowych przyznaje się 23 proc. zapytanych. 6 proc. konsumentów wskazało, że w związku z zakazem handlu w niedzielę, chodzą teraz na zakupy częściej - czytamy.

"Te wyniki nie zaskakują, jeżeli uwzględnimy, że już teraz centra handlowe to coś więcej niż tylko miejsce robienia zakupów" - wskazała, cytowana w komunikacie Magdalena Frątczak z CBRE. Dodała, że rozbudowane strefy gastronomiczne i rozrywkowe powodują, że klienci mogą przyjść do centrum handlowego w dowolnym momencie - nawet w niehandlowe niedziele. "Wówczas wybierają kino, strefę zabaw dla dzieci czy restauracje" - dodała.

W badaniu czytamy, że 38 proc. Polaków odwiedza głównie duże galerie handlowe w centrum miasta. Na mniejsze obiekty decyduje się 41 proc. badanych, natomiast 18 proc. zakupy robi w małych galeriach handlowych w centrum miasta, a 23 proc. wybiera mniejsze centra bliżej miejsca zamieszkania. Dodano, że parki handlowe - duże i małe - odwiedza co dziesiąty konsument.

Według autorów badania, rosnąca skłonność klientów do odwiedzin mniejszych centrów handlowych znajduje odzwierciedlenie w sektorze handlowym. "Ubiegły rok był dla handlu mniej intensywny pod względem przyrostu nowej powierzchni. Największym projektem oddanym do użytku była Galeria Młociny w Warszawie - aż 78,5 tys. mkw. Jednak to w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców odnotowano największą aktywność deweloperską. To właśnie tam, poza największymi aglomeracjami, powstaje obecnie 21 nowych projektów, podczas gdy w największych miastach w budowie znajduje się 10" - podali.

Eksperci CBRE wskazują, że koncentracja deweloperów na mniejszych ośrodkach to wynik relatywnie wysokiego wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową w dużych miastach.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-4 lutego 2020 r. na panelu Ariadna na grupie 1080 osób. Kwoty dobrano wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

CBRE to firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych.