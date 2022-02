W Olio kochają pizzę neapolitańską i pudrowy róż

- Associazione Verace Pizza Napoletana to stowarzyszenie z Neapolu, które jest dla pizzerii z pizzą neapolitańską tym, czym dla restauracji przewodnik Michelin ze swoimi gwiazdkami - mówi Ilia Komornicka, pomysłodawczyni i właścicielka pizzerii z pizzą neapolitańską Olio.

Horecatrends: Olio ma już w dwie pizzerie z prawdziwą pizzą neapolitańską - na Rynku w Gliwicach i w Krakowie przy Nadwiślańskiej. Powstaje lokal w Katowicach. Czy w planach są kolejne Olio?

Ilia Komornicka, pomysłodawczyni i właścicielka marki Olio: Olio w Katowicach powstaje w zrewitalizowanym budynku Starego Dworca w samym sercu miasta. Pizzeria otworzy się w marcu. Będzie to lokal największy z pośród istniejących. Jeszcze w tym roku ma powstać Olio w Bielsku-Białej, w planach na 2023 r. jest otwarcie pizzerii we Wrocławiu. To nie koniec planów, ale to na razie niespodzianka.

Restauracja, bar, kawiarnia - szukasz lokalu do wynajęcia lub na sprzedaż? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czy kolejne Olio mają tego samego właściciela?

Olio w Krakowie i Katowicach są lokalami franczyzowymi, ale nie lubię tego słowa ''franczyza'', bo do lokali pod marką Olio podchodzimy bardzo osobiście. Wolałabym je nazywać lokalami partnerskimi. Są identyczne pod względem menu, wkładki sezonowe, napojów, wystroju, wymagań co do prawdziwej pizzy neapolitańskiej.

Przy nazwie Olio dumnie umieszczacie dopisek ''welovepizzanapoletana''. Skąd miłość do pizzy neapolitańskiej? Dlaczego staraliście o certyfikat AVNP - Associazione Verace Pizza Napoletana?

Zacznijmy od tego, czym jest certyfikat AVPN. Associazione Verace Pizza Napoletana to stowarzyszenie z Neapolu, które jest dla pizzerii z pizzą neapolitańską tym, czym dla restauracji przewodnik Michelin ze swoimi gwiazdkami. Czuwa nad jakością pizzy neapolitańskiej i wyrabianiem jej zgodnie z tradycją. Certyfikacji podlegają lokale - a w nich piec, składniki na pizzę, sposób wyrabiania ciasta, wypiekania pizzy oraz pizzaiolo, czyli osoby, które robią pizzę. Pizzeria, która otrzymuje numerowany certyfikat jest wpisywana na listę AVPN. Olio w Gliwicach ma AVNP nr 841.

W przypadku certyfikacji pizzaiolo - mamy Aiuto Pizzaiolo oraz wyższego stopniem Pizzaiolo Verace. W Gliwicach mamy trzech certyfikowanych pizzaiolo, w tym dwóch pizzaiolo verace Kamila Sohajko i Jacka Plecińskiego oraz pizzaiolo Szymona Partykę. W tym roku kolejne certyfikacje Weroniki Janus i Michała Niemiec.

Olio w Krakowie, prowadzone przez niesamowitych ludzi z ogromnym sercem Izę i Marka, jako pizzeria przechodzi certyfikacje w lutym br. Obecnie pracuje tam dwóch certyfikowanych pizzaiolo Patryk Wolski i Robert Pakosz. W tym miesiącu będziemy się również starali o certyfikację pizzaiolo verace. z

Charakterystyczne elementy wystroju, które widzimy w gliwickim i krakowskim Olio przywodzą na myśl styl boho. Ratanowe lampy i niektóre z mebli, lustra, tapety, kwiaty, kolorowe talerze i pudrowy róż. Jednym zdaniem: są bardzo instagramowe. Skąd pomysł na stylistkę, która nie kojarzy się w oczywisty sposób z pizzerią? Czy tak będą wyglądać wszystkie kolejne Olio?

Tak, wszystkie Olio będą wyglądać tak samo - z uwzględnieniem tego, że wielkość lokalu determinuje np. wybór niektórych mebli: stołów, foteli itd. Olio w Gliwicach, Krakowie i Katowicach mają te same piece Manna Forni Napoli, które różnią się tylko kolorem. W Gliwicach i Katowicach są białe, w Krakowie w kolorze rose gold - dodatkowo pizzeria mieści się w różowej kamienicy. Lokal wygląda bajecznie. Ma również różowe patio. Nie ukrywam, że jest to mój ukochany styl. Gdy pierwszy raz powiedziałam, że wszystko będzie w pudrowym różu, niektórzy łapali się za głowę, a teraz widzą, że to nas wyróżnia i bardzo się podoba. Kobiety lubią ten kolor, tę estetykę, a za kobietami do lokalu przychodzą mężczyźni. I im to też się podoba. Jedna z sal w Olio w Katowicach będzie cała w pudrowym różu.