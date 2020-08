W Poznaniu powstaje Fromażeria - restauracja z cheese barem

15 sierpnia w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka 27 zostanie otwarta Fromażeria - Restauracja z Cheese Barem, która będzie otwarta od śniadania aż do późnych godzin wieczornych.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 11 sierpnia 2020 14:07

Inspiracją do powstania Restauracji z Cheese Barem był powrót restauratora do rodzinnego Poznania po 11 latach mieszkania w Australii w Melbourne. - Gdy wróciłem do Polski od razu zauważyłem zmiany w ludziach. Są nieco bardziej otwarci, niż ich zapamiętałem, szukają nowych doświadczeń, także tych kulinarnych, a w związku z tym są o wiele bardziej zaznajomieni ze światem, niż kiedyś i mają ogólnie o wiele wyżej zawieszoną poprzeczkę oczekiwań względem życia - mówi Marcin Smoczyński. Dlatego z miłości do sera, wina, a przede wszystkim życia, powstało miejsce, dla tych, którzy oczekują więcej i wiedzą, że: każda chwila, każdy kęs ma znaczenie.

Fromażeria to nie tylko restauracja, ale również Cheese Bar i sklep na wynos. Flagowymi produktami Cheese Baru specjalizującego się w połączeniach alkoholowo-serowych są tzn. loty, czyli deski alkoholi i serów.